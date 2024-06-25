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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 14:33 | Обновлено 25 июня 2024, 14:37
2330
2

Малиновский рассказал, кто в сборной Украины больше всего прогрессирует

Руслан впечатлен прогрессом Ильи Забарного

25 июня 2024, 14:33 | Обновлено 25 июня 2024, 14:37
2330
2
Малиновский рассказал, кто в сборной Украины больше всего прогрессирует
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал футболиста украинской команды, который больше всего прогрессирует.

«Илья Забарный с каждым сбором очень сильно прибавляет, и заметно, что это еще не его максимум, Илья еще может развиваться. Также скажу о Миколенко, он неплохую форму набрал, но, к сожалению, травмировался.

Вспомню и о Цыганкове и Довбике, ведь это ключевые футболисты «Жироны», которые вывели команду в ЛЧ. Судаков – также ключевой игрок, который делает разницу», – сказал Малиновский.

Ранее Малиновский дал оценку нынешнему уровню УПЛ.

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Руслан Малиновский Виктор Цыганков Артем Довбик Георгий Судаков сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Sportarena
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Saar
Судаков- робить різницю🤣🤣🤣🤣
Про Луніна не сказав нічого....пєчалька 😅🤣
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+4
Burevestnik
йому шо  не подобається Мудрик за шалену швидкість вздовж бровки? 
чи не подобаються на щитках портрети котів Леоненка? 
жодного слова про найдорожчого і найкращого...   
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+1
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