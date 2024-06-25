Малиновский рассказал, кто в сборной Украины больше всего прогрессирует

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал футболиста украинской команды, который больше всего прогрессирует.

«Илья Забарный с каждым сбором очень сильно прибавляет, и заметно, что это еще не его максимум, Илья еще может развиваться. Также скажу о Миколенко, он неплохую форму набрал, но, к сожалению, травмировался.

Вспомню и о Цыганкове и Довбике, ведь это ключевые футболисты «Жироны», которые вывели команду в ЛЧ. Судаков – также ключевой игрок, который делает разницу», – сказал Малиновский.

Ранее Малиновский дал оценку нынешнему уровню УПЛ.