Легендарный футболист сборной Англии рассказал о судьбе Саутгейта

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии Гари Линекер рассказал, что главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт покинет команду после поражения от Испании в финале Евро-2024 (1:2).



«Мы увидели победу атакующего футбола. Я думаю, что Гарет Саутгейт покинет пост главного тренера сборной Англии. На самом деле это тяжелая, изнурительная работа», – сказал Линекер.

Ранее после завершения матча Испания – Англия главный тренер англичан Гарет Саутгейт провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение команды.