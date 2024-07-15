Легендарный футболист сборной Англии рассказал о судьбе Саутгейта
Бывший нападающий «трех львов» считает, что Гарет Саутгейт покинет команду
Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии Гари Линекер рассказал, что главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт покинет команду после поражения от Испании в финале Евро-2024 (1:2).
«Мы увидели победу атакующего футбола. Я думаю, что Гарет Саутгейт покинет пост главного тренера сборной Англии. На самом деле это тяжелая, изнурительная работа», – сказал Линекер.
Ранее после завершения матча Испания – Англия главный тренер англичан Гарет Саутгейт провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение команды.
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