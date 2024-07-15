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  4. Легендарный футболист сборной Англии рассказал о судьбе Саутгейта
Англия
15 июля 2024, 11:54 |
598
0

Легендарный футболист сборной Англии рассказал о судьбе Саутгейта

Бывший нападающий «трех львов» считает, что Гарет Саутгейт покинет команду

15 июля 2024, 11:54 |
598
0
Легендарный футболист сборной Англии рассказал о судьбе Саутгейта
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии Гари Линекер рассказал, что главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт покинет команду после поражения от Испании в финале Евро-2024 (1:2).

«Мы увидели победу атакующего футбола. Я думаю, что Гарет Саутгейт покинет пост главного тренера сборной Англии. На самом деле это тяжелая, изнурительная работа», – сказал Линекер.

Ранее после завершения матча Испания – Англия главный тренер англичан Гарет Саутгейт провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение команды.

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Гари Линекер Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Дмитро Олійник Источник
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