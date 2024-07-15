ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
Аргентинец из-за травмы был заменен на 66-й минуте
В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.
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Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.
В стартовом составе Альбиселесте вышел легендарный нападающий Лионель Месси, который не смог доиграть матч до конца. На 66-й минуте аргентинец был заменен из-за травмы, Лионель после этого не сдержал эмоций.
Позже появилось фото травмированной ноги Месси, из-за которой он не смог доиграть матч.
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он травмировал и не доиграл финал Копы-2024
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