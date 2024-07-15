Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
Кубок Америки
15 июля 2024, 11:32 |
3425
0

ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы

Аргентинец из-за травмы был заменен на 66-й минуте

15 июля 2024, 11:32 |
3425
0
ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он повредил и не доиграл финал Копы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

В стартовом составе Альбиселесте вышел легендарный нападающий Лионель Месси, который не смог доиграть матч до конца. На 66-й минуте аргентинец был заменен из-за травмы, Лионель после этого не сдержал эмоций.

Позже появилось фото травмированной ноги Месси, из-за которой он не смог доиграть матч.

ФОТО. Как выглядит нога Месси, которую он травмировал и не доиграл финал Копы-2024

По теме:
Не Месси. Кто стал лучшим бомбардиром Копа Америка 2024?
Месси не покорилась одна голеадорская высота. Чего не достигнет легенда?
Аргентинец Ди Мария завершил карьеру в сборной. Сколько трофеев у легенды?
сборная Аргентины по футболу сборная Колумбии по футболу Аргентина - Колумбия Копа Америка травма травма ноги фото
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15 июля 2024, 07:28 24
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Футбол | 15 июля 2024, 12:14 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»

Экс-главный тренер сборной Украины прокомментировал победу Испании в финале Евро-2024

Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Футбол | 15.07.2024, 08:09
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Четвертьфиналы украинок, Алькарас снова спас теннис, Чехия защитила титул
Теннис | 15.07.2024, 07:00
Четвертьфиналы украинок, Алькарас снова спас теннис, Чехия защитила титул
Четвертьфиналы украинок, Алькарас снова спас теннис, Чехия защитила титул
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
Футбол | 15.07.2024, 04:05
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета
Семь наиболее ожидаемых исходящих трансферов УПЛ этого лета
13.07.2024, 11:30 20
Футбол
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 2
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:36 6
Футбол
Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
Итоговый список бомбардиров Евро-2024. Кто стал лучшим голеадором?
15.07.2024, 04:54 1
Футбол
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
13.07.2024, 18:05 27
Теннис
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
14.07.2024, 08:55 17
Биатлон
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем