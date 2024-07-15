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Молодежные турниры
15 июля 2024, 11:27 | Обновлено 15 июля 2024, 12:33
247
0

МИХАВКО: «От матча против Северной Ирландии мы ожидаем только победы»

Защитник сборной Украины U-19 – о старте на Евро

15 июля 2024, 11:27 | Обновлено 15 июля 2024, 12:33
247
0
МИХАВКО: «От матча против Северной Ирландии мы ожидаем только победы»
УАФ. Тарас Михавко

Защитник сборной Украины U-19 Тарас Михавко поделился ожиданиями перед стартовым поединком Евро-2024 (U-19) против хозяев турнира, сборной Северной Ирландии.

«От матча против Северной Ирландии мы ожидаем только победы. Нужно выигрывать, потому что это первый поединок, и важно хорошо начать турнир. Все мы настроены и с нетерпением ждем игры. Северная Ирландия – это очень организованная, дисциплинированная команда. Это хозяева Евро, и они будут очень мотивированы, потому что придут их болельщики. Но я надеюсь, что мы сможем справиться с этим давлением и победить.

Как такового волнения перед стартом Евро нет. Все настроены, сконцентрированы, знают, для чего мы приехали сюда, чего мы хотим. Поэтому настрой только боевой.

Мы знаем, что нас очень поддерживают в Украине и будут смотреть матчи – в том числе военные. И мы в первую очередь играем для них и благодарим их за то, что имеем возможность здесь играть», – подчеркнул Михавко.

Матч состоится 15 июля на стадионе «Инвер Парк» в Ларне. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. Прогноз на матч Евро-2024 U-19

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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