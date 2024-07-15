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  4. Автор победного гола с Англией прокомментировал победу Испании на Евро-2024
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 11:11 |
664
0

Автор победного гола с Англией прокомментировал победу Испании на Евро-2024

Микель Оярсабаль забил победный гол на 86-й минуте

15 июля 2024, 11:11 |
664
0
Автор победного гола с Англией прокомментировал победу Испании на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Победный гол в матче забил испанский нападающий Микель Оярсабаль, который отличился на 86-й минуте. Оярсабаль прокомментировал победу Красной фурии на Евро-2024.

«Я выполнил свою задачу. Мне повезло забить победный гол. Когда тебе везет с такими голами, это самое лучшее. У меня на самом деле был сложный период, потому что я был травмирован, поэтому эта радость – особенная, учитывая то, что я прошел. Пришла моя очередь забивать, но это победа для каждого из нас. Мы – одна семья», – сказал Оярсабаль.

Испания выиграла 4-й чемпионат Европы, что является рекордным количеством в истории континентального первенства.

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Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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