Рейтинг ATP. Синнер сохранил первую строчку
Алекс де Минаур дебютировал в статусе шестой ракетки мира
После завершения Уимблдонского турнира лидер мирового рейтинга Янник Синнер сохранил первую позицию. Новак Джокович и Карлос Алькарас также остались на своих местах.
В первой десятке лучший прогресс показал австралиец Алекс де Минаур, он дебютировал в статусе шестой ракетки мира.
Андрей Рублев и Каспер Рууд немного опустились.
Топ-10 рейтинга ATP
Илья Марченко и Виталий Сачко по итогам первой половины июля немного потеряли. Но у остальных украинцев дела чуть лучше.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионский гонке Алькарас вышел на вторую позицию, Медведев обошел Рууда, Джокович ворвался в топ-8, Рублев опустился на 12-е.
Чемпионская гонка ATP
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