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  4. Рейтинг ATP. Синнер сохранил первую строчку
ATP
15 июля 2024, 11:10 |
243
0

Рейтинг ATP. Синнер сохранил первую строчку

Алекс де Минаур дебютировал в статусе шестой ракетки мира

15 июля 2024, 11:10 |
243
0
Рейтинг ATP. Синнер сохранил первую строчку
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

После завершения Уимблдонского турнира лидер мирового рейтинга Янник Синнер сохранил первую позицию. Новак Джокович и Карлос Алькарас также остались на своих местах.

В первой десятке лучший прогресс показал австралиец Алекс де Минаур, он дебютировал в статусе шестой ракетки мира.

Андрей Рублев и Каспер Рууд немного опустились.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко и Виталий Сачко по итогам первой половины июля немного потеряли. Но у остальных украинцев дела чуть лучше.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионский гонке Алькарас вышел на вторую позицию, Медведев обошел Рууда, Джокович ворвался в топ-8, Рублев опустился на 12-е.

Чемпионская гонка ATP

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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