Рейтинг ATP. Синнер сохранил первую строчку

После завершения Уимблдонского турнира лидер мирового рейтинга Янник Синнер сохранил первую позицию. Новак Джокович и Карлос Алькарас также остались на своих местах.

В первой десятке лучший прогресс показал австралиец Алекс де Минаур, он дебютировал в статусе шестой ракетки мира.

Андрей Рублев и Каспер Рууд немного опустились.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко и Виталий Сачко по итогам первой половины июля немного потеряли. Но у остальных украинцев дела чуть лучше.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионский гонке Алькарас вышел на вторую позицию, Медведев обошел Рууда, Джокович ворвался в топ-8, Рублев опустился на 12-е.

Чемпионская гонка ATP