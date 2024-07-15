«Он был лучшим». Каррагер рассказал, кто сыграл на Евро лучше, чем Родри

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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После завершения встречи в УЕФА назвали лучшего игрока чемпионата Европы. Им стал полузащитник испанской команды Родри.

С этим не согласился легендарный защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который считает, что Фабиан Руис должен был получить эту награду.

Журналист: «Игрок турнира, без вопросов. Лучший полузащитник. Родри еще раз демонстрирует, почему он лучший в своем деле. Ни один полузащитник не приблизился к нему».

Джейми Каррагер: «Фабиан Руис был лучшим на этом турнире».

Фабиан Руис забил на Евро-2024 два гола и отдал две результативные передачи.