МАРЧЕНКО: «Очень хорошо понимаю свои сильные стороны в роли капитана»

Новый капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал свое назначение.

«Когда мне предложили возглавить женскую сборную, я не колебался ни минуты, хотя это было неожиданно. Это огромная честь и ответственность, поэтому я очень благодарен за такую возможность. Сейчас национальная команда для меня на первом месте. Я очень хорошо понимаю свои сильные стороны в этой роли и знаю, как могу помочь нашей команде.

Благодарю Фонд Свитолиной за доверие. Я верю, что мы можем и должны бороться и побеждать сильнейшие команды мира. В частности, своим присутствием и достижениями на международной спортивной арене мы должны напоминать людям, что война продолжается и в Украине каждый день гибнут люди», – сказал Марченко.

Женская сборная Украины сыграет под руководством Ильи Марченко в следующем матче раунда плей-офф против команды Австрии. Матчевая встреча состоится 15-16 или 16-17 ноября, украинки будут принимающей стороной.