Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. МАРЧЕНКО: «Очень хорошо понимаю свои сильные стороны в роли капитана»
ITF
15 июля 2024, 10:14 |
64
0

МАРЧЕНКО: «Очень хорошо понимаю свои сильные стороны в роли капитана»

Известный теннисист – о своем назначении

15 июля 2024, 10:14 |
64
0
МАРЧЕНКО: «Очень хорошо понимаю свои сильные стороны в роли капитана»
elinasvitolinafoundation. Илья Марченко

Новый капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко прокомментировал свое назначение.

«Когда мне предложили возглавить женскую сборную, я не колебался ни минуты, хотя это было неожиданно. Это огромная честь и ответственность, поэтому я очень благодарен за такую возможность. Сейчас национальная команда для меня на первом месте. Я очень хорошо понимаю свои сильные стороны в этой роли и знаю, как могу помочь нашей команде.

Благодарю Фонд Свитолиной за доверие. Я верю, что мы можем и должны бороться и побеждать сильнейшие команды мира. В частности, своим присутствием и достижениями на международной спортивной арене мы должны напоминать людям, что война продолжается и в Украине каждый день гибнут люди», – сказал Марченко.

Женская сборная Украины сыграет под руководством Ильи Марченко в следующем матче раунда плей-офф против команды Австрии. Матчевая встреча состоится 15-16 или 16-17 ноября, украинки будут принимающей стороной.

По теме:
Женская сборная Украины по теннису получила нового капитана
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Рейтинг ATP. Марченко сохранил статус первой ракетки Украины
Илья Марченко сборная Украины по теннису женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Владимир Клепач Источник: Elina Svitolina Foundation
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Теннис | 14 июля 2024, 18:40 35
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин

Карлос Алькарас без проблем разобрался с Новаком Джоковичем и защитил титул

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14 июля 2024, 20:01 28
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024

Четвертый титул для «Фурии» или первый для «трех львов»

Аргентина – Колумбия. Прогноз и анонс на финальный матч Копа Америка 2024
Футбол | 15.07.2024, 02:01
Аргентина – Колумбия. Прогноз и анонс на финальный матч Копа Америка 2024
Аргентина – Колумбия. Прогноз и анонс на финальный матч Копа Америка 2024
Испания – победитель Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 23:55
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024
Теннис | 14.07.2024, 21:39
ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024
ВИДЕО. Как Алькарас заставил страдать Джоковича в финале Уимблдона-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина
15.07.2024, 03:05 6
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30
Футбол
Известный тренер назвал причину, почему Усику удалось нокаутировать Дюбуа 
Известный тренер назвал причину, почему Усику удалось нокаутировать Дюбуа 
13.07.2024, 11:07 2
Бокс
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
14.07.2024, 08:55 16
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем