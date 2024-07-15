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  4. Главный неудачник футбола. Кейн снова без трофея: 2 финала Евро, 1 финал ЛЧ
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 04:34 |
119
0

Главный неудачник футбола. Кейн снова без трофея: 2 финала Евро, 1 финал ЛЧ

Гарри вместе со сборной Англии проиграл Испании в финале Евро-2024 со счетом 1:2

15 июля 2024, 04:34 |
119
0
Главный неудачник футбола. Кейн снова без трофея: 2 финала Евро, 1 финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Звездный форвард Гарри Кейн вышел на поле в стартовом составе трех львов. На 25-й минуте он получил желтую карточку, а на 61-й был заменен на Олли Уоткинса.

За свою карьеру Гарри сыграл в шести финалах: 2 финала Евро, 1 финал Лиги чемпионов, два решающих поединка Кубка английской лиги в составе «Тоттенхэма», и один Суперкубок Германии за «Баварию». Все команды Гарри проиграли финальные встречи, а сам нападающий ни разу в них не забил.

Видеообзор матча Испания – Англия (2:1)

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Гарри Кейн статистика сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Англия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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