Главный неудачник футбола. Кейн снова без трофея: 2 финала Евро, 1 финал ЛЧ
Гарри вместе со сборной Англии проиграл Испании в финале Евро-2024 со счетом 1:2
14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.
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Звездный форвард Гарри Кейн вышел на поле в стартовом составе трех львов. На 25-й минуте он получил желтую карточку, а на 61-й был заменен на Олли Уоткинса.
За свою карьеру Гарри сыграл в шести финалах: 2 финала Евро, 1 финал Лиги чемпионов, два решающих поединка Кубка английской лиги в составе «Тоттенхэма», и один Суперкубок Германии за «Баварию». Все команды Гарри проиграли финальные встречи, а сам нападающий ни разу в них не забил.
Видеообзор матча Испания – Англия (2:1)
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