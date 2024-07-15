Главный неудачник футбола. Кейн снова без трофея: 2 финала Евро, 1 финал ЛЧ

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Звездный форвард Гарри Кейн вышел на поле в стартовом составе трех львов. На 25-й минуте он получил желтую карточку, а на 61-й был заменен на Олли Уоткинса.

За свою карьеру Гарри сыграл в шести финалах: 2 финала Евро, 1 финал Лиги чемпионов, два решающих поединка Кубка английской лиги в составе «Тоттенхэма», и один Суперкубок Германии за «Баварию». Все команды Гарри проиграли финальные встречи, а сам нападающий ни разу в них не забил.

Видеообзор матча Испания – Англия (2:1)