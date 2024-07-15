Испания установила сразу два суперрекорда чемпионатов Европы на Евро-2024

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Испанцы установили рекорд чемпионата Европы, выиграв 7 матчей на одном турнире. Все победы были одержаны в игровое время. Помимо Англии, испанцы одолели Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию.

Кроме того, Испания забила 15 голов на этом Евро. Это – рекорд турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Франции в 1984 голом – 14 мячей.

Видеообзор матча Испания – Англия (2:1):