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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 01:37 | Обновлено 15 июля 2024, 01:57
226
0

Испания установила сразу два суперрекорда чемпионатов Европы на Евро-2024

Испанцы забили 15 голов на этом ЧЕ, выиграв все 7 матчей

15 июля 2024, 01:37 | Обновлено 15 июля 2024, 01:57
226
0
Испания установила сразу два суперрекорда чемпионатов Европы на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Испанцы установили рекорд чемпионата Европы, выиграв 7 матчей на одном турнире. Все победы были одержаны в игровое время. Помимо Англии, испанцы одолели Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию.

Кроме того, Испания забила 15 голов на этом Евро. Это – рекорд турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Франции в 1984 голом – 14 мячей.

Видеообзор матча Испания – Англия (2:1):

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Даниил Агарков Источник: Opta
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