Ямал только четвертый! Обнародован рейтинг лучших вингеров в мире
Первое место в списке занял Винисиус Жуниор
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вингеров в мире.
Первое место в рейтинге занял бразильский вингер Винисиус Жуниор, который играет за «Реал». За Винисиусом разместился египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля». Третий – англичанин Букайо Сака, который защищает цвета лондонского «Арсенала». Открытие Евро-2024 Ламин Ямала из «Барселоны» разместился на четвертой строчке.
Ранее GiveMeSport обнародовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории Английской Премьер-лиги с учетом инфляции.
Топ-15 лучших вингеров мира по версии GiveMeSport
- Винисиус Жуниор
- Мохамед Салах
- Букайо Сака
- Ламин Ямал
- Фил Фоден
- Родриго Гоэс
- Коул Палмер
- Сон Хин Мин
- Нико Уильямс
- Хвича Кварацхелия
- Рафаэль Леан
- Лерой Сане
- Габриэль Мартинелли
- Майкл Олисе
- Рафинья
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