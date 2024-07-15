Ямал только четвертый! Обнародован рейтинг лучших вингеров в мире

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вингеров в мире.

Первое место в рейтинге занял бразильский вингер Винисиус Жуниор, который играет за «Реал». За Винисиусом разместился египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля». Третий – англичанин Букайо Сака, который защищает цвета лондонского «Арсенала». Открытие Евро-2024 Ламин Ямала из «Барселоны» разместился на четвертой строчке.

Ранее GiveMeSport обнародовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории Английской Премьер-лиги с учетом инфляции.

Топ-15 лучших вингеров мира по версии GiveMeSport