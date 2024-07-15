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15 июля 2024, 00:25 |
261
0

Ямал только четвертый! Обнародован рейтинг лучших вингеров в мире

Первое место в списке занял Винисиус Жуниор

15 июля 2024, 00:25 |
261
0
Ямал только четвертый! Обнародован рейтинг лучших вингеров в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вингеров в мире.

Первое место в рейтинге занял бразильский вингер Винисиус Жуниор, который играет за «Реал». За Винисиусом разместился египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля». Третий – англичанин Букайо Сака, который защищает цвета лондонского «Арсенала». Открытие Евро-2024 Ламин Ямала из «Барселоны» разместился на четвертой строчке.

Ранее GiveMeSport обнародовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории Английской Премьер-лиги с учетом инфляции.

Топ-15 лучших вингеров мира по версии GiveMeSport

  1. Винисиус Жуниор
  2. Мохамед Салах
  3. Букайо Сака
  4. Ламин Ямал
  5. Фил Фоден
  6. Родриго Гоэс
  7. Коул Палмер
  8. Сон Хин Мин
  9. Нико Уильямс
  10. Хвича Кварацхелия
  11. Рафаэль Леан
  12. Лерой Сане
  13. Габриэль Мартинелли
  14. Майкл Олисе
  15. Рафинья
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Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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