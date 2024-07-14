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Англия
14 июля 2024, 20:07 | Обновлено 14 июля 2024, 20:15
261
0

ФОТО. Мудрик посетил финал Уимблдона-2024

Фото он выложил в свой Instagram в начале матча

14 июля 2024, 20:07 | Обновлено 14 июля 2024, 20:15
261
0
ФОТО. Мудрик посетил финал Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик посетил финальный матч теннисного турнира Уимблдона-2024, который проходил в Лондоне.

Фото с матча он выложил в свой Instagram в начале матча и добавил подпись: «LET'S GO».

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) выиграл титул Уимблдона-2024, легко обыграв Новака Джоковича (Сербия, ATP 2) в трех сетах.


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Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024 Михаил Мудрик
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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