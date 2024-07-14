ФОТО. Мудрик посетил финал Уимблдона-2024

Украинский вингер Михаил Мудрик посетил финальный матч теннисного турнира Уимблдона-2024, который проходил в Лондоне.

Фото с матча он выложил в свой Instagram в начале матча и добавил подпись: «LET'S GO».

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) выиграл титул Уимблдона-2024, легко обыграв Новака Джоковича (Сербия, ATP 2) в трех сетах.



