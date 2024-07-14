Англия14 июля 2024, 20:07 | Обновлено 14 июля 2024, 20:15
261
0
ФОТО. Мудрик посетил финал Уимблдона-2024
Фото он выложил в свой Instagram в начале матча
14 июля 2024, 20:07 | Обновлено 14 июля 2024, 20:15
261
0
Украинский вингер Михаил Мудрик посетил финальный матч теннисного турнира Уимблдона-2024, который проходил в Лондоне.
Фото с матча он выложил в свой Instagram в начале матча и добавил подпись: «LET'S GO».
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) выиграл титул Уимблдона-2024, легко обыграв Новака Джоковича (Сербия, ATP 2) в трех сетах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 14 июля 2024, 11:40 5
Катарина снялась перед финалом квалификации
Футбол | 14 июля 2024, 00:33 11
Кажется, Гарету Саутгейту пора заканчивать с бестрофейным застоем «трех львов»
Бокс | 14.07.2024, 07:44
Футбол | 14.07.2024, 18:29
Футбол | 14.07.2024, 08:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2024, 07:15 1
13.07.2024, 09:38 24
13.07.2024, 03:24 13
13.07.2024, 11:07 2
13.07.2024, 05:43 3
13.07.2024, 19:49 2
Бокс
13.07.2024, 07:57 25