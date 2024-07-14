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  4. Саутгейт хочет впервые за год выпустить игрока в стартовом составе
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 19:44 |
280
2

Саутгейт хочет впервые за год выпустить игрока в стартовом составе

Люк Шоу скорее всего, выйдет в старте на матч против Испании

14 июля 2024, 19:44 |
280
2
Саутгейт хочет впервые за год выпустить игрока в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может выпустить Люка Шоу в стартовом составе сборной Англии на финальный матч Евро-2024 против Испании.

Это будет первый для защитника "Манчестер Юнайтед" выход на поле с первых минут за национальную команду более чем за год – последний раз это случалось 19 июня 2023 года против Северной Македонии. Также он впервые выйдет в старте во всех турнирах за 148 дней, так как последний матч в основе за "Манчестер Юнайтед" он провел в феврале.

По информации английского издания The Telegraph, главный тренер "львов" Гарет Саутгейт в финале Евро-2024 отдал предпочтение на левом фланге обороны именно Шоу, а не Кирану Триппьеру, чтобы обеспечить сборной Англии больше баланса и гибкости на левом фланге. Кроме того, по замыслу тренера, Люк добавит команде больше контроля над игрой.

Возвращение Шоу дает Англии больше тактической гибкости для изменения схемы с двух центральных защитников на трех в зависимости от ситуации в матче, так как Люк – левша.

Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Алексей Тиньков Источник: The Telegraph
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Комментарии 2
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pol-55
Та так,Тріпп*єр,з голландцями був не дуже.
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Falko
Хороша назва. З неї можна зробити висновок, що цілий рік Саутгейт випускав гравців тільки на заміну. Й ось цей день настав - нарешті хтось вийде у старті. Show must go on!
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