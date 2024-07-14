Саутгейт хочет впервые за год выпустить игрока в стартовом составе

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может выпустить Люка Шоу в стартовом составе сборной Англии на финальный матч Евро-2024 против Испании.

Это будет первый для защитника "Манчестер Юнайтед" выход на поле с первых минут за национальную команду более чем за год – последний раз это случалось 19 июня 2023 года против Северной Македонии. Также он впервые выйдет в старте во всех турнирах за 148 дней, так как последний матч в основе за "Манчестер Юнайтед" он провел в феврале.

По информации английского издания The Telegraph, главный тренер "львов" Гарет Саутгейт в финале Евро-2024 отдал предпочтение на левом фланге обороны именно Шоу, а не Кирану Триппьеру, чтобы обеспечить сборной Англии больше баланса и гибкости на левом фланге. Кроме того, по замыслу тренера, Люк добавит команде больше контроля над игрой.

Возвращение Шоу дает Англии больше тактической гибкости для изменения схемы с двух центральных защитников на трех в зависимости от ситуации в матче, так как Люк – левша.

Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.