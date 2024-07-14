МЕССИ: «Вперед, Аргентина! Спасибо за вашу невероятную поддержку»

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от финала Кубка Америки.

«Последний день Кубка Америки. Мы снова дошли до финала... Этот невероятный путь был бы невозможен без труда всех, как тех, кто на виду, так и тех, кто всегда остается за кадром.



Спасибо всем за усилия и страсть, всем товарищам и тренерскому штабу, работникам сборной и всем аргентинцам, которые приехали поддержать нас в США, а также тем, кто не смог приехать, но поддерживает нас из нашей страны и из других мест, где они живут. Большой привет всем, вперед, Аргентина!», – написал Лионель в Instagram



Финальный матч Копа Америка состоится 15 июля в 3 часа ночи по киевскому времени.