Самый богатый клуб хочет купить украинскую звезду. Известна сума трансфера

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова. Однако по данным CaughtOffside, «Арсенал» и «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе, также активно интересуют украинцем. Оба клуба уже имели контакты с «Жироной» по трансферу, который обойдется в 30 миллионов евро.

Отмечается, что Цыганковым также интересуется и «Милан», который возглавил экс-тренер «Шахтера» Фонсека. Однако сам Виктор предпочитает именно АПЛ, а не Серию А.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.