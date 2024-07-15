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  4. Самый богатый клуб хочет купить украинскую звезду. Известна сума трансфера
Англия
15 июля 2024, 00:52 |
1471
2

Самый богатый клуб хочет купить украинскую звезду. Известна сума трансфера

«Ньюкасл» и ряд других клубов интересуются Цыганковым

15 июля 2024, 00:52 |
1471
2
Самый богатый клуб хочет купить украинскую звезду. Известна сума трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова. Однако по данным CaughtOffside, «Арсенал» и «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе, также активно интересуют украинцем. Оба клуба уже имели контакты с «Жироной» по трансферу, который обойдется в 30 миллионов евро.

Отмечается, что Цыганковым также интересуется и «Милан», который возглавил экс-тренер «Шахтера» Фонсека. Однако сам Виктор предпочитает именно АПЛ, а не Серию А.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Милан Ньюкасл Арсенал Лондон
Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
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Комментарии 2
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pricolist
Ну який йому Апл, там контактний чемпіонат, він і так через день в лазареті перебуває. Жирона для нього оптимальний варіант
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contr
Тільки в одну команду з Пудріком ! І ще Сундукова 
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