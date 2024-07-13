Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: самый известный клуб АПЛ интересуется Цыганковым
Англия
13 июля 2024, 15:16 |
1809
1

Источник: самый известный клуб АПЛ интересуется Цыганковым

Кроме «МЮ», на вингера «Жироны» претендует «Астон Вилла»

13 июля 2024, 15:16 |
1809
1
Источник: самый известный клуб АПЛ интересуется Цыганковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, тренеры обеих команд сообщили 26-летнему футболисту, что хотели бы видеть его в своем составе.

Отмечается, что сумма отступных в размере 30 миллионов евро не станет проблемой ни для одного клуба Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» является самым популярным клубом чемпионата Англии по количеству подписчиков в социальных сетях. Только в Instagram их насчитывается более 63 миллионов.

В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуются и другие клубы АПЛ: «Арсенал» и «Тоттенхэм».

По теме:
Сакарьяспор начал переговоры с экс-вингером Шахтера
Он сиял на Евро. Бавария нацелилась на звездного полузащитника ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Динамо перешел в греческий ПАОК
Виктор Цыганков Жирона Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: AS
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Бокс | 12 июля 2024, 23:17 1
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой

Тайсон не хочет драться со своим другом Паркером

Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Футбол | 13 июля 2024, 07:32 11
Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024

Лунин занял в рейтинге восьмую позицию

«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13.07.2024, 07:02
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
В Черноморце прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера
Футбол | 13.07.2024, 16:01
В Черноморце прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера
В Черноморце прокомментировали странную ситуацию с уходом легионера
«200-е», танки, ПВО и БПЛА. ВСУ обновили данные потерь армии РФ
Война | 13.07.2024, 08:28
«200-е», танки, ПВО и БПЛА. ВСУ обновили данные потерь армии РФ
«200-е», танки, ПВО и БПЛА. ВСУ обновили данные потерь армии РФ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
Ну враховуючи, що у нього в потенціальних конкурентах Антоні то грав би він скоріше за все багато)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
13.07.2024, 07:57 25
Футбол
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
12.07.2024, 15:29 29
Футбол
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
13.07.2024, 05:21 6
Теннис
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
12.07.2024, 06:30 12
Футбол
Известный портал ESPN назвал лучшего боксера в мире на данный момент
Известный портал ESPN назвал лучшего боксера в мире на данный момент
12.07.2024, 00:12
Бокс
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 10
Футбол
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
12.07.2024, 08:03 3
Бокс
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
12.07.2024, 11:12 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем