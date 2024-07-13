Источник: самый известный клуб АПЛ интересуется Цыганковым
Кроме «МЮ», на вингера «Жироны» претендует «Астон Вилла»
Английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает испанское издание AS.
По информации источника, тренеры обеих команд сообщили 26-летнему футболисту, что хотели бы видеть его в своем составе.
Отмечается, что сумма отступных в размере 30 миллионов евро не станет проблемой ни для одного клуба Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» является самым популярным клубом чемпионата Англии по количеству подписчиков в социальных сетях. Только в Instagram их насчитывается более 63 миллионов.
В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуются и другие клубы АПЛ: «Арсенал» и «Тоттенхэм».
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