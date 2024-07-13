Источник: самый известный клуб АПЛ интересуется Цыганковым

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» рассматривают возможность подписания украинского вингера каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, тренеры обеих команд сообщили 26-летнему футболисту, что хотели бы видеть его в своем составе.

Отмечается, что сумма отступных в размере 30 миллионов евро не станет проблемой ни для одного клуба Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» является самым популярным клубом чемпионата Англии по количеству подписчиков в социальных сетях. Только в Instagram их насчитывается более 63 миллионов.

В сезоне 2023/24 Виктор Цыганков провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Цыганковым интересуются и другие клубы АПЛ: «Арсенал» и «Тоттенхэм».