ВИДЕО. Все сделал Ярмоленко. Пихаленок забил дебютный гол в составе Динамо

В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» сыграло третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии, обыграв «Брондбю» со счетом 4:0.

Последний мяч забил новичок команды Александр Пихаленок, который откликнулся на передачу Андрея Ярмоленко, который протащил мяч через правый фланг в штрафную площадь соперников.

Отметим, что Пихаленок дебютировал в составе «Динамо» всего 4 дня назад в матче с «Падерборном» (0:0).

Видео гола Пихаленка