Украина. Премьер лига14 июля 2024, 17:07 |
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ВИДЕО. Все сделал Ярмоленко. Пихаленок забил дебютный гол в составе Динамо
Александр отличился в матче с «Брондбю»
14 июля 2024, 17:07 |
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В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» сыграло третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии, обыграв «Брондбю» со счетом 4:0.
Последний мяч забил новичок команды Александр Пихаленок, который откликнулся на передачу Андрея Ярмоленко, который протащил мяч через правый фланг в штрафную площадь соперников.
Отметим, что Пихаленок дебютировал в составе «Динамо» всего 4 дня назад в матче с «Падерборном» (0:0).
Видео гола Пихаленка
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