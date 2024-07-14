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  4. ВИДЕО. Все сделал Ярмоленко. Пихаленок забил дебютный гол в составе Динамо
Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 17:07 |
1938
2

ВИДЕО. Все сделал Ярмоленко. Пихаленок забил дебютный гол в составе Динамо

Александр отличился в матче с «Брондбю»

14 июля 2024, 17:07 |
1938
2
ВИДЕО. Все сделал Ярмоленко. Пихаленок забил дебютный гол в составе Динамо
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

В воскресенье, 14 июля, киевское «Динамо» сыграло третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии, обыграв «Брондбю» со счетом 4:0.

Последний мяч забил новичок команды Александр Пихаленок, который откликнулся на передачу Андрея Ярмоленко, который протащил мяч через правый фланг в штрафную площадь соперников.

Отметим, что Пихаленок дебютировал в составе «Динамо» всего 4 дня назад в матче с «Падерборном» (0:0).

Видео гола Пихаленка

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Динамо Киев товарищеские матчи Брондбю учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Андрей Ярмоленко Александр Пихаленок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Перець
Супряга баласт
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+2
mastorent
молодец пихалёнок. супряга бы смазал
Ответить
+1
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