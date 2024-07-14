14 июля киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского является «Брондбю».

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Начало товарищеского матча запланировано на 14 июля в 15:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Брондбю

Динамо: 35. Нещерет, 2. Вивчаренко, 4. Попов, 6. Бражко, 8. Шепелев, 9. Волошин, 11. Ванат, 17. Лонвейк, 20. Караваев, 29. Буяльский (К), 40. Биловар.

Запас: Бущан, Игнатенко, Дячук, Ярмоленко, Андриевский, Супряга, Малыш, Тымчик, Царенко, Дубинчак, Пихаленок.