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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 14:40 | Обновлено 14 июля 2024, 16:36
178
0

Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Брондбю

Начало товарищеского матча запланировано на 14 июля в 15:00 по Киеву

14 июля 2024, 14:40 | Обновлено 14 июля 2024, 16:36
178
0
Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Брондбю
ФК Динамо

14 июля киевское «Динамо» проводит очередной контрольный матч на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского является «Брондбю».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 14 июля в 15:00 по Киеву.

Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Брондбю

Динамо: 35. Нещерет, 2. Вивчаренко, 4. Попов, 6. Бражко, 8. Шепелев, 9. Волошин, 11. Ванат, 17. Лонвейк, 20. Караваев, 29. Буяльский (К), 40. Биловар.

Запас: Бущан, Игнатенко, Дячук, Ярмоленко, Андриевский, Супряга, Малыш, Тымчик, Царенко, Дубинчак, Пихаленок.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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