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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 16:33 | Обновлено 14 июля 2024, 16:42
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0

Известно окончательное количество футболистов, покинувших Черноморец летом

Клуб из Одессы близок к антирекорду

14 июля 2024, 16:33 | Обновлено 14 июля 2024, 16:42
310
0
Известно окончательное количество футболистов, покинувших Черноморец летом
ФК Черноморец

После того, как 25 мая завершился сезон-2023/24, один за другим одесский «Черноморец» стали покидать футболисты. И не только украинцы, но и легионеры. За полтора месяца команду покинула огромная группа членов команды. У большей части завершились сроки контрактов, у кого-то истек договор об аренде, а некоторые ушли по другим причинам.

Как стало известно Sport.ua, в целом кадровые потери составили 17 человек, что немного не дотянуло до антирекорда, который был установлен после завершения осенней части сезона-2019/20 (тогда команду покинуло 18 футболистов). Этим летом из «Черноморца» ушли вратари Даниил Варакута, Олег Билык, полевые игроки Илья Путря, Максим Брагару, Орест Кузык, Богдан Бойчук, Даниил Голуб, Илья Ухань, Никита Ситников, Владислав Шаповал, Владислав Огиря, Самсон Иеде, Артур Авагимян, Фабрисио Альваренга, Жозе Гомес, Зиги Бадибанга и Лука Гучек.

По имеющейся информации, «Черноморец» имеет финансовую задолженность перед рядом игроков по зарплате и премиальным, которую клуб обязан погасить.

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» подписала защитника «Черноморца».

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инсайд Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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