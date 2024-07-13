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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника Черноморца
Чемпионат Украины
13 июля 2024, 17:46 |
674
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника Черноморца

Гучек перебрался в полтавскую команду

13 июля 2024, 17:46 |
674
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника Черноморца
ФК Ворскла. Лука Гучек

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Лукой Гучеком. Игрок получил договор на два сезона.

25-летний Гучек, который действует в центре обороны, в минувшем сезоне выступал за «Черноморец». Провел 25 матчей, заработал 4 желтых и 1 красную карточку.

Ранее полтавская команда оформила контракт с черногорским форвардом Даниэлем Шкриелем.

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Лука Гучек Ворскла Полтава Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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