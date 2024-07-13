ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала защитника Черноморца

Клуб УПЛ «Ворскла» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Лукой Гучеком. Игрок получил договор на два сезона.

25-летний Гучек, который действует в центре обороны, в минувшем сезоне выступал за «Черноморец». Провел 25 матчей, заработал 4 желтых и 1 красную карточку.

Ранее полтавская команда оформила контракт с черногорским форвардом Даниэлем Шкриелем.