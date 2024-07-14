Нашёлся неожиданный фаворит на покупку звезды Евро-2024

Один из главных героев сборной Испании Дани Ольмо уже в ближайшее время может перейти в «Ман Сити».



Об этом сообщило английское издание SkySports. Полузащитник, забивший в трех матчах подряд (против Грузии, Германии и Франции), близок к переходу в «Манчестер Сити», главным тренером которого является испанец Пеп Гвардиола. Тренер англичан давно следит за 26-летним игроком.



У полузащитника есть пункт выкупа в €60 млн (срок истекает в понедельник, 15 июля), и «Сити» стремится достичь соглашения: ожидается, что сделка будет закрыта до вторника. Отмечается, что «Челси» и «Барселона», которые также были среди претендентов на игрока значительно отстали в гонке за испанца.

На Евро-2024 Ольмо провел 5 матчей и забил в каждой игре на стадии плей-офф. Также у Дани 2 ассиста.



Раннее Дани выступил с заявлением касательно своего будущего.