Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нашёлся неожиданный фаворит на покупку звезды Евро-2024
Англия
14 июля 2024, 16:24 | Обновлено 14 июля 2024, 16:32
385
0

Нашёлся неожиданный фаворит на покупку звезды Евро-2024

Дани Ольмо уже в ближайшее время может перейти в «Ман Сити»

14 июля 2024, 16:24 | Обновлено 14 июля 2024, 16:32
385
0
Нашёлся неожиданный фаворит на покупку звезды Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Один из главных героев сборной Испании Дани Ольмо уже в ближайшее время может перейти в «Ман Сити».

Об этом сообщило английское издание SkySports. Полузащитник, забивший в трех матчах подряд (против Грузии, Германии и Франции), близок к переходу в «Манчестер Сити», главным тренером которого является испанец Пеп Гвардиола. Тренер англичан давно следит за 26-летним игроком.

У полузащитника есть пункт выкупа в €60 млн (срок истекает в понедельник, 15 июля), и «Сити» стремится достичь соглашения: ожидается, что сделка будет закрыта до вторника. Отмечается, что «Челси» и «Барселона», которые также были среди претендентов на игрока значительно отстали в гонке за испанца.

На Евро-2024 Ольмо провел 5 матчей и забил в каждой игре на стадии плей-офф. Также у Дани 2 ассиста.

Раннее Дани выступил с заявлением касательно своего будущего.

По теме:
Известно окончательное количество футболистов, покинувших Черноморец летом
Манчестер Юнайтед и Ювентус готовят обмен вингерами
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала бывшего защитника Динамо
трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги Дани Ольмо Фабрицио Романо Манчестер Сити трансферы АПЛ
Алексей Тиньков Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Биатлон | 14 июля 2024, 08:55 15
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта

Вита Семеренко нарушила антидопинговые правила

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Футбол | 14 июля 2024, 08:01 22
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024

Четвертый титул для «Фурии» или первый для «трех львов»

Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Брондбю
Футбол | 14.07.2024, 14:40
Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Брондбю
Стал известен стартовый состав Динамо на матч против Брондбю
Завацкая не вышла на матч с россиянкой в Будапеште
Теннис | 14.07.2024, 11:40
Завацкая не вышла на матч с россиянкой в Будапеште
Завацкая не вышла на матч с россиянкой в Будапеште
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Бокс | 14.07.2024, 07:44
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Майк Тайсон назвал единственного бойца современности, который похож на него
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк Бруно рассказал, кто смог бы победить легендарного Леннокса Льюиса
Фрэнк Бруно рассказал, кто смог бы победить легендарного Леннокса Льюиса
12.07.2024, 21:31 2
Бокс
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:36 13
Футбол
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
12.07.2024, 20:58 4
Футбол
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
Джек-пот Испании, сколько для Украины? Как УЕФА поделит деньги за Евро-2024
12.07.2024, 16:29 8
Футбол
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
12.07.2024, 23:17 1
Бокс
Президент WBC назвал возможного соперника победителя реванша Усик – Фьюри
Президент WBC назвал возможного соперника победителя реванша Усик – Фьюри
12.07.2024, 18:49
Бокс
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
13.07.2024, 05:21 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем