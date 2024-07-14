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  4. Ротань назвал своего фаворита в финале Евро-2024
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 14:58 |
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Ротань назвал своего фаворита в финале Евро-2024

Главный тренер олимпийской сборной Украины будет болеть за Испанию

14 июля 2024, 14:58 |
212
0
Ротань назвал своего фаворита в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань сделал прогноз на финальный поединок Евро-2024 в Германии между сборными Испании и Англии.

«По игре, которую демонстрирует Испания на Евро, они заслуживают выиграть финал. Игра испанцев очень впечатляет и мне хочется, чтобы именно «Фурия Роха» завоевала титул. Но у них очень сильный соперник. Англия просто так игры не отдает, они бьются до последнего, могут выиграть матч в компенсированное время или по пенальти. Там собраны самые мощные игроки. Поэтому, думаю, финал будет очень интересный, но я болею за Испанию», – сказал Ротань.

Финальный матч Евро-2024 Испания - Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024

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Владимир Клепач Источник: zbirna.com
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