Ротань назвал своего фаворита в финале Евро-2024

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань сделал прогноз на финальный поединок Евро-2024 в Германии между сборными Испании и Англии.

«По игре, которую демонстрирует Испания на Евро, они заслуживают выиграть финал. Игра испанцев очень впечатляет и мне хочется, чтобы именно «Фурия Роха» завоевала титул. Но у них очень сильный соперник. Англия просто так игры не отдает, они бьются до последнего, могут выиграть матч в компенсированное время или по пенальти. Там собраны самые мощные игроки. Поэтому, думаю, финал будет очень интересный, но я болею за Испанию», – сказал Ротань.

Финальный матч Евро-2024 Испания - Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024