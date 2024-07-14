Альваро МОРАТА: «Мы в шаге от того, чтобы войти в историю»

Капитан сборной Испании Альваро Мората накануне финала Евро-2024 против Англии (14 июля, 22:00) рассказал о том, как команда поддерживает 16-летнего Ламина Ямаля:

«Большинство игроков здесь играют вместе уже несколько месяцев, и мы постоянно говорим ему: «Мы выиграем Евро!». Мы советуем ему думать о деталях, как он может помочь нам достичь этого. Мы стараемся защищать его в мелочах, потому что он футболист, который отличается почти от всех остальных.

Но я думаю, то же самое можно сказать и о Нико Уильямсе, Дани Ольмо – думаю, они все особенные. Я мог бы назвать весь наш состав. И сейчас мы всего в одном шаге от того, чтобы снова войти в историю».