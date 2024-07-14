Сачко не смог пробиться в основную сетку на турнире ATP 500 в Гамбурге

Украинский теннисист Виталий Сачко (№281 ATP) не сумел пробиться в основную сетку грунтового турнира ATP 500 в Гамбурге.

В первом раунде квалификации Виталий на тай-брейке третьего сета уступил четвертому сеяному Фелипе Алвесу из Бразилии (№145 ATP).

Гамбург. Первый круг квалификации

Виталий Сачко (Украина) – Фелипе Алвес (Бразилия, 4) – 6:3, 2:6, 6:7(4)

Сачко второй раз в сезоне сыграл в квалификации турнира АТР, в первый раз было успешнее. В январе он пробился в основу турнира АТР 250 в Гонконге, но проиграл в первом раунде основной сетки.