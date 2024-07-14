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  4. Сачко не смог пробиться в основную сетку на турнире ATP 500 в Гамбурге
ATP
14 июля 2024, 14:31 | Обновлено 14 июля 2024, 14:33
113
0

Сачко не смог пробиться в основную сетку на турнире ATP 500 в Гамбурге

Виталий проиграл Фелипе Алвесу из Бразилии

14 июля 2024, 14:31 | Обновлено 14 июля 2024, 14:33
113
0
Сачко не смог пробиться в основную сетку на турнире ATP 500 в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№281 ATP) не сумел пробиться в основную сетку грунтового турнира ATP 500 в Гамбурге.

В первом раунде квалификации Виталий на тай-брейке третьего сета уступил четвертому сеяному Фелипе Алвесу из Бразилии (№145 ATP).

Гамбург. Первый круг квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Фелипе Алвес (Бразилия, 4) – 6:3, 2:6, 6:7(4)

Сачко второй раз в сезоне сыграл в квалификации турнира АТР, в первый раз было успешнее. В январе он пробился в основу турнира АТР 250 в Гонконге, но проиграл в первом раунде основной сетки.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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