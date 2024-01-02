Осечка после триумфа в отборе. Сачко попрощался с турниром в Гонконге
Украинец проиграл на старте основной сетки
Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) завершил выступления на турнире АТР 250 в Гонконге.
Успешно миновав сито квалификации, украинец в первом круге основной сетки турнира встретился с Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии (№194 АТР), который также начал борьбу в квалификации.
За 1 час 27 минут Хюслер обыграл Сачко в двух сетах.
ATP Гонконг. Первый круг
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) – Виталий Сачко (Украина, Q) – 6:4, 6:4
Это была первая в истории очная встреча теннисистов.
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