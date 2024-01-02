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ATP
02 января 2024, 11:14 | Обновлено 02 января 2024, 11:19
133
0

Осечка после триумфа в отборе. Сачко попрощался с турниром в Гонконге

Украинец проиграл на старте основной сетки

02 января 2024, 11:14 | Обновлено 02 января 2024, 11:19
133
0
Осечка после триумфа в отборе. Сачко попрощался с турниром в Гонконге
ITF. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) завершил выступления на турнире АТР 250 в Гонконге.

Успешно миновав сито квалификации, украинец в первом круге основной сетки турнира встретился с Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии (№194 АТР), который также начал борьбу в квалификации.

За 1 час 27 минут Хюслер обыграл Сачко в двух сетах.

ATP Гонконг. Первый круг

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) – Виталий Сачко (Украина, Q) – 6:4, 6:4

Это была первая в истории очная встреча теннисистов.

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Известен соперник Сачко по первому матчу в основе турнира в Гонконге
Виталий Сачко ATP Гонконг Марк-Андреа Хюслер
Источник Sport.ua
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