Осечка после триумфа в отборе. Сачко попрощался с турниром в Гонконге

Украинский теннисист Виталий Сачко (№169 АТР) завершил выступления на турнире АТР 250 в Гонконге.

Успешно миновав сито квалификации, украинец в первом круге основной сетки турнира встретился с Марком-Андреа Хюслером из Швейцарии (№194 АТР), который также начал борьбу в квалификации.

За 1 час 27 минут Хюслер обыграл Сачко в двух сетах.

ATP Гонконг. Первый круг

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) – Виталий Сачко (Украина, Q) – 6:4, 6:4

Это была первая в истории очная встреча теннисистов.