Руни назвал игроков, которые будут лучшими в мире в ближайшие годы

Легендарный английский форвард Уэйн Руни считает, что целый ряд участников сегодняшнего финала Евро-2024 Испания – Англия в ближайшие годы войдут в число лучших игроков мира:

«Тренеры сборных Англии и Испании заслуживают похвалы за работу с молодыми игроками, и финал с их участием – отличная реклама футбола. В ближайшие несколько лет Майну станет одним из лучших игроков в мире. Его зрелость впечатляет. Остальные молодые игроки — Уильямс, Ямаль, Беллингем, Фоден — все играют на атакующих позициях, в то время как Майну в свои 19 лет преуспевает на позиции, требующей огромной дисциплины и понимания игры.

Уильямс также очень скоро, несомненно, будет считаться одним из лучших игроков мира. Нам нужны игроки, которые могли бы заменить Лионеля Месси и Криштиану на вершине, и Уильямс, Майну, Фоден, Беллингем, Ямаль — наряду с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом – это те, от кого можно этого ожидать».