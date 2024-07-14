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  4. Руни назвал игроков, которые будут лучшими в мире в ближайшие годы
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 14:05 |
1407
0

Руни назвал игроков, которые будут лучшими в мире в ближайшие годы

Легендарный форвард – о звездах финала Евро-2024

14 июля 2024, 14:05 |
1407
0
Руни назвал игроков, которые будут лучшими в мире в ближайшие годы
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легендарный английский форвард Уэйн Руни считает, что целый ряд участников сегодняшнего финала Евро-2024 Испания – Англия в ближайшие годы войдут в число лучших игроков мира:

«Тренеры сборных Англии и Испании заслуживают похвалы за работу с молодыми игроками, и финал с их участием – отличная реклама футбола. В ближайшие несколько лет Майну станет одним из лучших игроков в мире. Его зрелость впечатляет. Остальные молодые игроки — Уильямс, Ямаль, Беллингем, Фоден — все играют на атакующих позициях, в то время как Майну в свои 19 лет преуспевает на позиции, требующей огромной дисциплины и понимания игры.

Уильямс также очень скоро, несомненно, будет считаться одним из лучших игроков мира. Нам нужны игроки, которые могли бы заменить Лионеля Месси и Криштиану на вершине, и Уильямс, Майну, Фоден, Беллингем, Ямаль — наряду с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом – это те, от кого можно этого ожидать».

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Уэйн Руни сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Испания - Англия Евро-2024
Олег Дидух Источник: The Times
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