Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Против Сака сложно защищаться»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья накануне финала Евро-2024 против Англии поделился ожиданиями от противостояния с Букайо Сака:

«Я знаю, как играет Сака. На самом деле мне не нужно смотреть много видео, поскольку обычно я смотрю все игры «Арсенала».

Против него сложно защищаться, но мне нравятся такие вызовы. Здорово играть против соперников такого уровня, уверен, мы оба с нетерпением этого ждем. Моя главная цель – заставить его чувствовать себя некомфортно.

Также я думаю, что сценарий игры будет во многом зависеть от Испании и того, как мы будем играть, а не от того, что сделает Англия. Если мы будем доминировать с мячом, как мы это делали, и будем помнить о сильном давлении и обо всем, что нам нужно делать, чтобы избежать контратак, у нас будет много шансов на победу».