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  4. Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Против Сака сложно защищаться»
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 13:49 |
212
1

Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Против Сака сложно защищаться»

Защитник сборной Испании – о сопернике по финале Евро-2024

14 июля 2024, 13:49 |
212
1
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Против Сака сложно защищаться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья накануне финала Евро-2024 против Англии поделился ожиданиями от противостояния с Букайо Сака:

«Я знаю, как играет Сака. На самом деле мне не нужно смотреть много видео, поскольку обычно я смотрю все игры «Арсенала».

Против него сложно защищаться, но мне нравятся такие вызовы. Здорово играть против соперников такого уровня, уверен, мы оба с нетерпением этого ждем. Моя главная цель – заставить его чувствовать себя некомфортно.

Также я думаю, что сценарий игры будет во многом зависеть от Испании и того, как мы будем играть, а не от того, что сделает Англия. Если мы будем доминировать с мячом, как мы это делали, и будем помнить о сильном давлении и обо всем, что нам нужно делать, чтобы избежать контратак, у нас будет много шансов на победу».

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Марк Кукурелья сборная Испании по футболу Евро-2024 сборная Англии по футболу Букайо Сака Испания - Англия
Олег Дидух Источник: The Athletic
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Boodya
Можна руки на 20:20 виставляти, тоді буде простіше.
Лайфхак🥴
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