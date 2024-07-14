Полузащитник Динамо получил повреждение на сборе в Австрии

Полузащитник «Динамо» Кирилл Пашко получил повреждение во время тренировочного сбора, который «бело-синие» проводят в Австрии.

17-летний футболист частично повредил связки голеностопа на правой ноге во время одной из тренировок, поэтому в ближайших контрольных матчах команде не поможет.

О сроках восстановления Кирилла пресс-служба столичного клуба обещает сообщить позже.

Отметим, что президент «Динамо» Игорь Суркис называл Кирилла Пашко «новым Цыганковым».

Вчера «Динамо» расписало мировую с «Шальке».