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  4. Полузащитник Динамо получил повреждение на сборе в Австрии
Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 12:35 |
1426
0

Полузащитник Динамо получил повреждение на сборе в Австрии

Кирилл Пашко частично повредил связки голеностопа на правой ноге

14 июля 2024, 12:35 |
1426
0
Полузащитник Динамо получил повреждение на сборе в Австрии
ФК Динамо Киев. Кирилл Пашко

Полузащитник «Динамо» Кирилл Пашко получил повреждение во время тренировочного сбора, который «бело-синие» проводят в Австрии.

17-летний футболист частично повредил связки голеностопа на правой ноге во время одной из тренировок, поэтому в ближайших контрольных матчах команде не поможет.

О сроках восстановления Кирилла пресс-служба столичного клуба обещает сообщить позже.

Отметим, что президент «Динамо» Игорь Суркис называл Кирилла Пашко «новым Цыганковым».

Вчера «Динамо» расписало мировую с «Шальке».

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Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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