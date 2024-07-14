Украина. Премьер лига14 июля 2024, 12:35 |
1426
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Полузащитник Динамо получил повреждение на сборе в Австрии
Кирилл Пашко частично повредил связки голеностопа на правой ноге
14 июля 2024, 12:35 |
1426
0
Полузащитник «Динамо» Кирилл Пашко получил повреждение во время тренировочного сбора, который «бело-синие» проводят в Австрии.
17-летний футболист частично повредил связки голеностопа на правой ноге во время одной из тренировок, поэтому в ближайших контрольных матчах команде не поможет.
О сроках восстановления Кирилла пресс-служба столичного клуба обещает сообщить позже.
Отметим, что президент «Динамо» Игорь Суркис называл Кирилла Пашко «новым Цыганковым».
Вчера «Динамо» расписало мировую с «Шальке».
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