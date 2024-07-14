Италия14 июля 2024, 12:03 |
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Хавбек Ромы перейдет в клуб из Саудовской Аравии
Уссем Ауар продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде»
14 июля 2024, 12:03 |
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Центральный полузащитник «Ромы» Уссем Ауар продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, 26-летний француз находится в шаге от перехода в «Аль-Иттихад». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Ранее «Аль-Иттихад» возглавил соотечественник Ауара, Лоран Блан.
В сезоне 2023/2024 на счету Ауара 4 гола в 25 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он перешел в римский клуб летом 2023 года из «Лиона» на правах свободного агента.
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