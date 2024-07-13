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Саудовская Аравия
13 июля 2024, 16:57 | Обновлено 13 июля 2024, 16:59
699
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лоран Блан возглавил клуб, за который играет обладатель ЗМ

Именитый французский наставник возглавил саудовский гранд «Аль-Иттихад»

13 июля 2024, 16:57 | Обновлено 13 июля 2024, 16:59
699
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лоран Блан возглавил клуб, за который играет обладатель ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоран Блан

Бывший чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лоран Блан вернулся к тренерской работе.

Блан возглавил саудовский гранд «Аль-Иттихад». Лоран Блан и «Аль-Иттихад» согласовали двухлетний контракт, действующий до июня 2026 года. Соглашение также включает опцию продления еще на один сезон, до июня 2027 года. Наставник будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, а в случае победы в саудовском чемпионате прописан бонус – 8 млн.

За саудовский «Аль-Иттихад» играют известные французы: обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема и Н'Голо Канте. Лоран Блан не работает с 2023 года. Последним местом его работы был «Лион».

Ранее сообщалось, что в «Аль-Иттихад» может перейти звезда «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

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Лоран Блан Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу назначение тренера Карим Бензема
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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