ОФИЦИАЛЬНО. Лоран Блан возглавил клуб, за который играет обладатель ЗМ
Именитый французский наставник возглавил саудовский гранд «Аль-Иттихад»
Бывший чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лоран Блан вернулся к тренерской работе.
Блан возглавил саудовский гранд «Аль-Иттихад». Лоран Блан и «Аль-Иттихад» согласовали двухлетний контракт, действующий до июня 2026 года. Соглашение также включает опцию продления еще на один сезон, до июня 2027 года. Наставник будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, а в случае победы в саудовском чемпионате прописан бонус – 8 млн.
За саудовский «Аль-Иттихад» играют известные французы: обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема и Н'Голо Канте. Лоран Блан не работает с 2023 года. Последним местом его работы был «Лион».
Ранее сообщалось, что в «Аль-Иттихад» может перейти звезда «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.
نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد 🟡⚫️ pic.twitter.com/CCgEkncKWv— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 13, 2024
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