Депай предложил свои услуги итальянскому топ-клубу

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай через агентов предложил свои услуги «Милану». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Милан» взял время на размышления. «Россонери» сейчас работают над усилением атаки, но приоритетными целями для клуба являются Никлас Фуллькруг из «Боруссии» Дортмунд и экс-партнер Депая по «Атлетико» Мадрид Альваро Мората.

Напомним, Депай сейчас является свободным агентом – его контракт с «Атлетико» истек в конце июня. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Ромы».