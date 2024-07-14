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  4. Депай предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
Италия
14 июля 2024, 11:45 |
386
0

Депай предложил свои услуги итальянскому топ-клубу

Форвард сборной Нидерландов может продолжить свою карьеру в «Милане»

14 июля 2024, 11:45 |
386
0
Депай предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай через агентов предложил свои услуги «Милану». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Милан» взял время на размышления. «Россонери» сейчас работают над усилением атаки, но приоритетными целями для клуба являются Никлас Фуллькруг из «Боруссии» Дортмунд и экс-партнер Депая по «Атлетико» Мадрид Альваро Мората.

Напомним, Депай сейчас является свободным агентом – его контракт с «Атлетико» истек в конце июня. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Ромы».

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Мемфис Депай Милан свободный агент трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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