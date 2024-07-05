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  4. Рома нацелилась на лидера сборной Нидерландов
Италия
05 июля 2024, 15:53 |
620
1

Рома нацелилась на лидера сборной Нидерландов

Мемфис Депай сейчас является свободным агентом

05 июля 2024, 15:53 |
620
1
Рома нацелилась на лидера сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Итальянская «Рома» заинтересована в подписании одного из лидеров сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Столичный клуб уже провел предварительные переговоры с представителями форварда.

Депаю обещают место в основе команды и статус одной из ключевых частей проекта наряду с аргентинцем Пауло Дибалой.

Напомним, Мемфис Депай сейчас является свободным агентом. Его контракт с «Атлетико» Мадрид истек в конце июня. Трансферная стоимость 30-летнего нидерландского форварда сейчас оценивается в 10 миллионов евро.

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Рома Рим Мемфис Депай трансферы трансферы Серии A свободный агент
Олег Дидух Источник: La Repubblica
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