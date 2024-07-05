Италия05 июля 2024, 15:53 |
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Рома нацелилась на лидера сборной Нидерландов
Мемфис Депай сейчас является свободным агентом
05 июля 2024, 15:53 |
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Итальянская «Рома» заинтересована в подписании одного из лидеров сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Столичный клуб уже провел предварительные переговоры с представителями форварда.
Депаю обещают место в основе команды и статус одной из ключевых частей проекта наряду с аргентинцем Пауло Дибалой.
Напомним, Мемфис Депай сейчас является свободным агентом. Его контракт с «Атлетико» Мадрид истек в конце июня. Трансферная стоимость 30-летнего нидерландского форварда сейчас оценивается в 10 миллионов евро.
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