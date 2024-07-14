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  4. ФОТО. Представлена форма олимпийской сборной Украины по футболу
Футбол
14 июля 2024, 10:39 |
2018
3

ФОТО. Представлена форма олимпийской сборной Украины по футболу

Команда Руслана Ротаня сыграет в Париже в новой форме

14 июля 2024, 10:39 |
2018
3
ФОТО. Представлена форма олимпийской сборной Украины по футболу
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально презентовала игровую форму олимпийской сборной Украины на предстоящие Игры-2024 в Париже.

Форма произведена не техническим спонсором УАФ, испанским брендом Joma, а польской компанией 4F, который является партнером НОК Украины.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024.

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сборная Украины по футболу U-23 игровая форма фото Олимпийские игры 2024
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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zelc006
без тризубу, зато з 4F, що гарантує баблос...
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+2
Standard
Реклама чужої емблеми більша, ніж прапорець, тризуб відсутній.
Що ще очікувати від космополіта Шевченка і зелених.
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+1
west-ukr5555
Ніякої фантазії - постійно одне і те ж.
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0
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