Футбол14 июля 2024, 10:39 |
2018
3
ФОТО. Представлена форма олимпийской сборной Украины по футболу
Команда Руслана Ротаня сыграет в Париже в новой форме
14 июля 2024, 10:39 |
2018
3
Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально презентовала игровую форму олимпийской сборной Украины на предстоящие Игры-2024 в Париже.
Форма произведена не техническим спонсором УАФ, испанским брендом Joma, а польской компанией 4F, который является партнером НОК Украины.
Ранее стала известна заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 июля 2024, 07:15 0
Леся Никитюк обратилась к чемпиону через социальные сети
Футбол | 14 июля 2024, 05:20 2
После 2:2 в основное время в серии пенальти «небесно-голубые» одолели Канаду
Футбол | 12.07.2024, 19:33
Футбол | 14.07.2024, 08:01
Бокс | 14.07.2024, 07:44
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2024, 00:33 11
14.07.2024, 00:36 13
13.07.2024, 07:57 25
12.07.2024, 21:31 2
12.07.2024, 13:42 1
12.07.2024, 09:43 6
13.07.2024, 05:21 6
13.07.2024, 19:49 2
Що ще очікувати від космополіта Шевченка і зелених.