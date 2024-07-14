Бельгия проведет домашний матч против Израиля в другой стране
Бельгийские города опасаются принимать матч
В первом туре Лиги наций в дивизионе А сборная Бельгии 6 сентября должна провести домашний матч против Израиля. По информации СМИ, поединок пройдет за пределами Бельгии.
Власти бельгийских городов отказываются принимать этот поединок, опасаясь возможных терактов или политических акций, связанных с военными действиями Израиля в секторе Газа. Вариант проведения матча без болельщиков также был отвергнут.
С высокой долей вероятности, матч пройдет в Будапеште на стадионе «Pancho Arena».
Напомним, в октябре 2023 года матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией в Брюсселе не был доигран из-за убийства двух шведских болельщиков исламскими экстремистами.
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