Бельгия проведет домашний матч против Израиля в другой стране

В первом туре Лиги наций в дивизионе А сборная Бельгии 6 сентября должна провести домашний матч против Израиля. По информации СМИ, поединок пройдет за пределами Бельгии.

Власти бельгийских городов отказываются принимать этот поединок, опасаясь возможных терактов или политических акций, связанных с военными действиями Израиля в секторе Газа. Вариант проведения матча без болельщиков также был отвергнут.

С высокой долей вероятности, матч пройдет в Будапеште на стадионе «Pancho Arena».

Напомним, в октябре 2023 года матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией в Брюсселе не был доигран из-за убийства двух шведских болельщиков исламскими экстремистами.