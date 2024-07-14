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Лига наций
14 июля 2024, 10:29 | Обновлено 14 июля 2024, 10:30
148
0

Бельгия проведет домашний матч против Израиля в другой стране

Бельгийские города опасаются принимать матч

14 июля 2024, 10:29 | Обновлено 14 июля 2024, 10:30
148
0
Бельгия проведет домашний матч против Израиля в другой стране
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре Лиги наций в дивизионе А сборная Бельгии 6 сентября должна провести домашний матч против Израиля. По информации СМИ, поединок пройдет за пределами Бельгии.

Власти бельгийских городов отказываются принимать этот поединок, опасаясь возможных терактов или политических акций, связанных с военными действиями Израиля в секторе Газа. Вариант проведения матча без болельщиков также был отвергнут.

С высокой долей вероятности, матч пройдет в Будапеште на стадионе «Pancho Arena».

Напомним, в октябре 2023 года матч отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией в Брюсселе не был доигран из-за убийства двух шведских болельщиков исламскими экстремистами.

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Олег Дидух Источник: Het Laatste Nieuws
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