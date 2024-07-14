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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 09:42 |
1506
1

Форвард Динамо продолжит карьеру в Аргентине

Эрик Рамирес будет выступать за «Тигре»

14 июля 2024, 09:42 |
1506
1
Форвард Динамо продолжит карьеру в Аргентине
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Рамирес

25-летний венесуэльский форвард Эрик Рамирес, права на которого по-прежнему принадлежат «Динамо» Киев, продолжит карьеру в аргентинском клубе «Тигре». Он этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа. Рамирес уже присоединился ко своей новой команде.

Сезон 2023/2024 Рамирес провел в аренде в колумбийском «Атлетико Насьональ». Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Рамирес перешел в «Динамо» еще летом 2021 гола. После этого играл на правах аренды также за «Спортинг» Хихон и «Слован» из Братиславы.

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Эрик Рамирес Тигре Динамо Киев аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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Alex T
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