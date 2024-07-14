Форвард Динамо продолжит карьеру в Аргентине

25-летний венесуэльский форвард Эрик Рамирес, права на которого по-прежнему принадлежат «Динамо» Киев, продолжит карьеру в аргентинском клубе «Тигре». Он этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Речь идет об аренде на один год с опцией выкупа. Рамирес уже присоединился ко своей новой команде.

Сезон 2023/2024 Рамирес провел в аренде в колумбийском «Атлетико Насьональ». Контракт форварда с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Рамирес перешел в «Динамо» еще летом 2021 гола. После этого играл на правах аренды также за «Спортинг» Хихон и «Слован» из Братиславы.