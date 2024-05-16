ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Динамо покинул клуб из Колумбии. Вернется в Украину?

25-летний венесуэльский форвард Эрик Рамирес, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», сообщил об уходе из колумбийского «Атлетико Насьональ».

Рамирес попрощался с клубом в социальных сетях:

«Я возьму с собой все то прекрасное, что означало для меня пребывание в Атлетико Насьональ. 10 месяцев я был в этом красивом клубе с коллегами и замечательными людьми. И вместе нам удалось добавить еще один трофей для этого замечательного клуба.

Спасибо всем, а особенно таким неутомимым фанам, как вы. Я ухожу с 9 голами и с титулом лучшего в Колумбии. Всегда спасибо, Атлетико Насьональ», – написал Рамирес.

В составе «Атлетико Насьональ», за который Рамирес выступал с июля 2023 года на правах аренды, завоевал свой первый трофей в футбольной карьере – Кубок Колумбии. В этом сезоне (в 2024 году) Эрик провел 18 игр, результативными действиями не отличился.

Ранее колумбийский журналист Пипе Сиерра сообщил, что «Атлетико Насьональ» не будет использовать опцию выкупа контракта Рамиреса, а сам футболист снова отправится в аренде.

Соглашение Эрика с «Динамо» рассчитано до 2026 года. Нападающий присоединился к киевлянам в июле 2021 года и отыграл всего 20 матчей за украинский столичный клуб.