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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колумбийский клуб арендовал форварда Динамо
Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 08:41 |
274
0

ОФИЦИАЛЬНО. Колумбийский клуб арендовал форварда Динамо

Аренда с правом выкупа Эрика Рамиреса рассчитана на один сезон

29 июля 2023, 08:41 |
274
0
ОФИЦИАЛЬНО. Колумбийский клуб арендовал форварда Динамо
ФК Атлетико Насьональ. Эрик Рамирес

24-летний венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес стал игроком колумбийского клуба «Атлетико Насьональ». Аренда с правом выкупа рассчитана на один сезон.

Ранее сообщалось, что если колумбийцы захотят приобрести Рамиреса после завершения арендного соглашения, то получат 75% прав на него.

Контракт Эрика с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Рамирес перешел в «Динамо» в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в «Спортинг» Хихон и «Слован» Братислава. В феврале 2023 года вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив 3 гола.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Атлетико Насьональ трансферы УПЛ Эрик Рамирес
Источник Атлетико Насьональ
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