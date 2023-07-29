ОФИЦИАЛЬНО. Колумбийский клуб арендовал форварда Динамо

24-летний венесуэльский форвард киевского «Динамо» Эрик Рамирес стал игроком колумбийского клуба «Атлетико Насьональ». Аренда с правом выкупа рассчитана на один сезон.

Ранее сообщалось, что если колумбийцы захотят приобрести Рамиреса после завершения арендного соглашения, то получат 75% прав на него.

Контракт Эрика с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Рамирес перешел в «Динамо» в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в «Спортинг» Хихон и «Слован» Братислава. В феврале 2023 года вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив 3 гола.