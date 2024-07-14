MLS. Клуб украинца минимально проиграл

Состоялись очередные матчи чемпионата MLS.«Коламбус Крю», за который выступаеи украинец Евгений Чеберко, свой маьч проведет позже, а «Остин», в который перешел Александр Сваток, минимально уступил «Сиэтл Саундерс».

Украинец пока не попал в заявку и еще не дебютировал за команду.

MLS. 14 июля

Остин – Сиэтл Саундерс – 0:1

Гол: Моррис, 63

Напомним, еще один украинец Сергей Кривцов в игре прошлого тура отметился голом, но это не помогло его команде «Интеру Майами» избежать разгрома со счетом 1:6.