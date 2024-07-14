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МЛС США
Остин
14.07.2024 03:30 – FT 0 : 1
Сиэтл Саундерс
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Major League Soccer
14 июля 2024, 05:00 | Обновлено 14 июля 2024, 06:05
366
0

MLS. Клуб украинца минимально проиграл

«Остин» Александра Сватка уступил «Сиэтл Саундерс»

14 июля 2024, 05:00 | Обновлено 14 июля 2024, 06:05
366
0
MLS. Клуб украинца минимально проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись очередные матчи чемпионата MLS.«Коламбус Крю», за который выступаеи украинец Евгений Чеберко, свой маьч проведет позже, а «Остин», в который перешел Александр Сваток, минимально уступил «Сиэтл Саундерс».

Украинец пока не попал в заявку и еще не дебютировал за команду.

MLS. 14 июля

Остин – Сиэтл Саундерс – 0:1

Гол: Моррис, 63

Напомним, еще один украинец Сергей Кривцов в игре прошлого тура отметился голом, но это не помогло его команде «Интеру Майами» избежать разгрома со счетом 1:6.

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Александр Сваток Major League Soccer (MLS) Остин (MLS) Сиэтл Саундерс
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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