Хесус НАВАС: «Англия – великолепная команда с игроками мирового уровня»

Защитник сборной Испании Хесус Навас дал комментариц накануне финальной игры Евро-2024 против Англии.

«Англия – великолепная команда с игроками мирового уровня. Это будет очень сложный матч, но мы очень рады и очень хотим играть. У нас получился очень хороший турнир.

Ямал? Он играет на невероятно высоком уровне, но я хочу подчеркнуть, насколько он скромен. Если продолжит в том же духе, то станет великим футболистом.

Я играю с травмой бедра уже четыре или пять лет, но эмоции от выступлений за «Севилью» и свою страну – это все, что для меня важно. Главное – выкладываться до самого конца. Я очень горжусь тем, что остался тем же простым человеком, которым был вначале. И я очень благодарен своей жене и своим детям.

Отношения между всеми игроками нашей команды – просто фантастические. Надеюсь, мы сможем добиться успеха для команды и для страны. Очень надеюсь, что мы сможем выиграть этот трофей.

Я испытываю сильные эмоции от всего, что делаю. Быть здесь, в 38 лет, и продолжать играть за свою сборную – это невероятно. Победа в завтрашнем финале и второй трофей Евро принесла бы мне огромную радость.

15 лет в сборной Испании? По-моему, это абсолютный максимум, которого только можно было достичь. Это была мальчишеской мечтой – упиваться игрой за Испанию, отдавать все за свою национальную команду. Надеюсь, мы сможем завтра вечером подарить стране радость!», – сказал Навас.