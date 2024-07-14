Гарри КЕЙН: «Я пока не выигрывал командных трофеев. Завтра есть шанс»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от финала Евро-2024, в котором его команда сыграет против Испании.

«Многие из нас были убиты горем после такого результата в финале Евро-2020. Нужно проделать долгий путь, чтобы вернуться туда, где мы находимся сейчас. То, что мы снова сыграет в финале Евро, говорит все о менталитете этой команды.

Взять трофей – это будет значить все. Во мне горит дополнительный огонь. Когда ты проигрываешь финал, это трудно стереть из памяти. Этот проигрыш в финале Евро-2020 был очень сложным, но это было три года назад. Путь сюда был трудным, но сейчас речь идет о реализации нашего плана на игру. Теперь пришло время сделать шаг вперед.

Ни для кого не секрет, что я пока не выигрывал командных трофеев. Завтра у меня есть шанс завоевать один из самых крупных. Мы готовы играть против кого угодно. У нас были трудные периоды на этом турнире, но мы все равно проходили каждого соперника. Это укрепляет нашу огромную веру и стойкость – и то, и другое очень нужно в финале.

Я чрезвычайно взбудоражен. Мы уже завершили почти всю подготовку, на завтра у нас осталось совсем немного. На том этапе, когда к игре все подготовлено. Будет волнение – нервозность нарастает, но в конечном счете после выхода на поле надо будет просто делать все возможное для своей страны.

Готовимся единой командой. Быть может, кто-то отдельно посмотрит нарезки индивидуальных дуэлей, которые их ожидают в игре. Главное, суть в том, чтобы, выйдя на поле, наилучшим образом выполнить план на игру», – сказал Кейн.