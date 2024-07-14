Маттео АМОРОЗО: «Готов сыграть где угодно, где скажет главный тренер»

Новичок «Кривбасса» Маттео Аморозо, о переходе которого официально объявил клуб 13 июля, дал первое интервью в качестве игрока криворожцев.

- Привет, Маттео. Ты уже в команде больше недели и даже сыграл несколько матчей на сборах. Как приняли тебя партнеры и тренеры?

- Прежде всего, я очень рад быть здесь и подписать соглашение с «Кривбассом», большим украинским клубом. Меня очень тепло приняли, все отлично.

- Какая твоя любимая позиция на поле? Где тебе играть комфортнее всего?

- В центре поля. Комфортно себя чувствую на позиции крайнего или атакующего полузащитника. Именно там могу приносить команде наибольшую пользу. Но готов сыграть где угодно, где скажет главный тренер. Главное, чтобы моя игра приносила «Кривбассу» пользу.

- Ты смотрел матчи «Кривбасса» перед своим трансфером?

- Да, конечно, и мне очень нравится стиль, в котором играет моя новая команда. Впереди много работы. Будем работать, чтобы мы могли гордиться грядущим сезоном.

- Твой отец – известный футболист, экс-форвард сборной Бразилии. У вашей семьи крепкие футбольные традиции?

- Да, он – известен во всем мире. Именно отец является моим кумиром, я всегда хотел походить на него. Горжусь им. Я благодарен всему, что он сделал для меня и за то, как меня поддерживает. Но эта история завершена. Теперь пора писать свою собственную историю.

- Ты знал, что твой отец играл против «Кривбасса» 25 лет назад и приезжал в Кривой Рог, когда был в «Парме»?

- Да, он меня это рассказывал, хоть и не так подробно. Но сейчас самое время узнать об этом больше, потому что я здесь.

- Почему ты выбрал номер 27?

- Отец выступал под номером 7. Хотел взять этот номер, но в «Кривбассе» он занят. Возможно, в будущем мне удастся выступать под этой цифрой.