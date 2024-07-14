Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маттео АМОРОЗО: «Готов сыграть где угодно, где скажет главный тренер»
Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 02:31 | Обновлено 14 июля 2024, 03:17
48
0

Маттео АМОРОЗО: «Готов сыграть где угодно, где скажет главный тренер»

Новичок «Кривбасса» дал интервью для клубного сайта

14 июля 2024, 02:31 | Обновлено 14 июля 2024, 03:17
48
0
Маттео АМОРОЗО: «Готов сыграть где угодно, где скажет главный тренер»
ФК Кривбасс. Маттео Аморозо

Новичок «Кривбасса» Маттео Аморозо, о переходе которого официально объявил клуб 13 июля, дал первое интервью в качестве игрока криворожцев.

- Привет, Маттео. Ты уже в команде больше недели и даже сыграл несколько матчей на сборах. Как приняли тебя партнеры и тренеры?

- Прежде всего, я очень рад быть здесь и подписать соглашение с «Кривбассом», большим украинским клубом. Меня очень тепло приняли, все отлично.

- Какая твоя любимая позиция на поле? Где тебе играть комфортнее всего?

- В центре поля. Комфортно себя чувствую на позиции крайнего или атакующего полузащитника. Именно там могу приносить команде наибольшую пользу. Но готов сыграть где угодно, где скажет главный тренер. Главное, чтобы моя игра приносила «Кривбассу» пользу.

- Ты смотрел матчи «Кривбасса» перед своим трансфером?

- Да, конечно, и мне очень нравится стиль, в котором играет моя новая команда. Впереди много работы. Будем работать, чтобы мы могли гордиться грядущим сезоном.

- Твой отец – известный футболист, экс-форвард сборной Бразилии. У вашей семьи крепкие футбольные традиции?

- Да, он – известен во всем мире. Именно отец является моим кумиром, я всегда хотел походить на него. Горжусь им. Я благодарен всему, что он сделал для меня и за то, как меня поддерживает. Но эта история завершена. Теперь пора писать свою собственную историю.

- Ты знал, что твой отец играл против «Кривбасса» 25 лет назад и приезжал в Кривой Рог, когда был в «Парме»?

- Да, он меня это рассказывал, хоть и не так подробно. Но сейчас самое время узнать об этом больше, потому что я здесь.

- Почему ты выбрал номер 27?

- Отец выступал под номером 7. Хотел взять этот номер, но в «Кривбассе» он занят. Возможно, в будущем мне удастся выступать под этой цифрой.

По теме:
Дубль По. Кривбасс сыграл в результативную ничью
Кривбасс – Сабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании сына бразильской легенды
Кривбасс Кривой Рог
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он сказал да. Варан выбрал клуб, за который будет играть после ухода из МЮ
Футбол | 13 июля 2024, 23:15 2
Он сказал да. Варан выбрал клуб, за который будет играть после ухода из МЮ
Он сказал да. Варан выбрал клуб, за который будет играть после ухода из МЮ

Рафаэль продолжит карьеру в итальянском клубе «Комо»

Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннис | 13 июля 2024, 18:05 26
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна чемпионка Уимблдона в женском одиночном разряде

Барбора Крейчикова в трехсетовом финале обыграла Жасмин Паолини

Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 00:36
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Легенда сборной Испании завершит карьеру после финала Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 00:25
Легенда сборной Испании завершит карьеру после финала Евро-2024
Легенда сборной Испании завершит карьеру после финала Евро-2024
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Футбол | 13.07.2024, 07:57
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
12.07.2024, 20:58 4
Футбол
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
12.07.2024, 15:29 34
Футбол
Фрэнк Бруно рассказал, кто смог бы победить легендарного Леннокса Льюиса
Фрэнк Бруно рассказал, кто смог бы победить легендарного Леннокса Льюиса
12.07.2024, 21:31 2
Бокс
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
12.07.2024, 08:03 3
Бокс
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
13.07.2024, 05:21 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
12.07.2024, 10:06 100
Футбол
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
12.07.2024, 06:30 12
Футбол
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
12.07.2024, 13:42 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем