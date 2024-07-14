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Товарищеские матчи
Рух Львов
13.07.2024 12:00 – FT 0 : 3
Домжале
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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 01:45 | Обновлено 14 июля 2024, 02:22
28
0

Рух – Домжале – 0:3. Разгром экспериментального состава. Видео голов

Львовяне проиграли матч на сборах

14 июля 2024, 01:45 | Обновлено 14 июля 2024, 02:22
28
0
Рух – Домжале – 0:3. Разгром экспериментального состава. Видео голов
Скриншот с видео

Львовский «Рух» на сборах в Словении провел спарринг против местного клуба «Домжале». Эксмпериментальный состав команды Виталия Пономарева не сумел справиться с соперником, пропустив три мяча и не забив ни одного.

Товарищеский матч. 13 июля

«Рух» (Львов, Украина) – «Домжале» (Словения) – 0:3

Голы: Колобарич, 16, 36, 40

«Рух»: Ванивский, Китела (Дяк, 51), Товарницкий, Слюсар, Савчук, Бойко, игрок на просмотре (Денисов, 46), Таллес (Угринчук, 51), Квасница (Непейпиев, 46), Клайвер, Карабин (Панченко, 46)

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товарищеские матчи Домжале учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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