Легенда сборной Испании завершит карьеру после финала Евро-2024
Навас завершает выступления в сборной
Защитник сборной Испании Хесус Навас объявил о завершении карьеры в национальной команде после финала Евро-2024 против Англии.
38-летний игрок оставался единственным футболистом нынешнего состава, кто выигрывал ЧМ-2010 и Евро-2012. На Евро-2024 Навас провел три матча, став самым возрастным игроком в истории сборной Испании на Евро или ЧМ.
Хесус пропустил период больше 5 лет, когда его не вызывали в сборную, в том числе на ЧМ-2014.
Игрок продолжит выступать за «Севилью», но планирует завершить карьеру в конце года.
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