Легенда сборной Испании завершит карьеру после финала Евро-2024

Защитник сборной Испании Хесус Навас объявил о завершении карьеры в национальной команде после финала Евро-2024 против Англии.

38-летний игрок оставался единственным футболистом нынешнего состава, кто выигрывал ЧМ-2010 и Евро-2012. На Евро-2024 Навас провел три матча, став самым возрастным игроком в истории сборной Испании на Евро или ЧМ.

Хесус пропустил период больше 5 лет, когда его не вызывали в сборную, в том числе на ЧМ-2014.

Игрок продолжит выступать за «Севилью», но планирует завершить карьеру в конце года.