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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 00:25 | Обновлено 14 июля 2024, 00:27
597
0

Легенда сборной Испании завершит карьеру после финала Евро-2024

Навас завершает выступления в сборной

14 июля 2024, 00:25 | Обновлено 14 июля 2024, 00:27
597
0
Легенда сборной Испании завершит карьеру после финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Навас

Защитник сборной Испании Хесус Навас объявил о завершении карьеры в национальной команде после финала Евро-2024 против Англии.

38-летний игрок оставался единственным футболистом нынешнего состава, кто выигрывал ЧМ-2010 и Евро-2012. На Евро-2024 Навас провел три матча, став самым возрастным игроком в истории сборной Испании на Евро или ЧМ.

Хесус пропустил период больше 5 лет, когда его не вызывали в сборную, в том числе на ЧМ-2014.

Игрок продолжит выступать за «Севилью», но планирует завершить карьеру в конце года.

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Хесус Навас сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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