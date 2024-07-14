Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июля третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Уимблдоне.

В финальном действующий чемпион турнира сразится с второй ракеткой мира Новаком Джоковичем. Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов, испанец выиграл 2 матча.

В прошлом году Алькарас обыграл Джоковича в финале Уимблдона в пяти сетах.

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