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  4. Гарри КЕЙН: «Англия помнит финал прошлого Евро. Не хотим повторить»
Чемпионат Европы
13 июля 2024, 21:10 | Обновлено 13 июля 2024, 21:11
556
1

Гарри КЕЙН: «Англия помнит финал прошлого Евро. Не хотим повторить»

Лидер команды надеется завоевать трофей

13 июля 2024, 21:10 | Обновлено 13 июля 2024, 21:11
556
1
Гарри КЕЙН: «Англия помнит финал прошлого Евро. Не хотим повторить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард сборной Англии Гарри Кейн надеется, что команда не проиграет второй подряд финал Евро. На прошлом чемпионате Европы англичане уступили Италии в серии пенальти.

«Снова быть в финале – это невероятно для меня. Я уже столько лет в этой команде – видел, как игроки уходят, как игроки приходят. Этот трофей стал бы для нас всем».

«Мы в команде помним прошлый финал Евро и как нам было тяжело после него. Не хотим это повторить. Мы снова в шаге от мечты, и проиграть в такой ситуации было бы вдвойне тяжело», — сказал Кейн.

Финал Испания – Англия состоится 14 июля, начало в 22:00.

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Гарри Кейн сборная Англии по футболу Испания - Англия Евро-2024
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Saar
Якби Італія була у фіналі і в цьому році, то вболів би за неї. А так, після її вильоту вболівав за Англію і Португалію
Англія = Кубок Євро 2024
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