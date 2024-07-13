Гарри КЕЙН: «Англия помнит финал прошлого Евро. Не хотим повторить»
Лидер команды надеется завоевать трофей
Форвард сборной Англии Гарри Кейн надеется, что команда не проиграет второй подряд финал Евро. На прошлом чемпионате Европы англичане уступили Италии в серии пенальти.
«Снова быть в финале – это невероятно для меня. Я уже столько лет в этой команде – видел, как игроки уходят, как игроки приходят. Этот трофей стал бы для нас всем».
«Мы в команде помним прошлый финал Евро и как нам было тяжело после него. Не хотим это повторить. Мы снова в шаге от мечты, и проиграть в такой ситуации было бы вдвойне тяжело», — сказал Кейн.
Финал Испания – Англия состоится 14 июля, начало в 22:00.
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