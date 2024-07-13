Гарри КЕЙН: «Англия помнит финал прошлого Евро. Не хотим повторить»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн надеется, что команда не проиграет второй подряд финал Евро. На прошлом чемпионате Европы англичане уступили Италии в серии пенальти.

«Снова быть в финале – это невероятно для меня. Я уже столько лет в этой команде – видел, как игроки уходят, как игроки приходят. Этот трофей стал бы для нас всем».

«Мы в команде помним прошлый финал Евро и как нам было тяжело после него. Не хотим это повторить. Мы снова в шаге от мечты, и проиграть в такой ситуации было бы вдвойне тяжело», — сказал Кейн.

Финал Испания – Англия состоится 14 июля, начало в 22:00.