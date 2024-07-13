Экс-форвард Львова за 2 миллиона евро переходит в Црвену Звезду

Чемпион Сербии «Црвена Звезда» согласовала трансфер 28-летнего центрфорварда португальского «Фаренсе» Бруно Дуарте.

За бразильского футболиста сербский клуб заплатит 2 миллиона евро.

С Бруно Дуарте «Црвена Звезда» уже согласовала все детали 3-летнего трудового соглашения.

В составе «Фаренсе» Бруно Дуарте в сезоне-2023/24 провел 36 официальных матчей, в которых отличился 14 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

В сезоне-2018/19 Бруно Дуарте играл в УПЛ за «Львов». В составе этой команды форвард сыграл 33 матча (10 голов, 2 ассиста), а затем за 600 тысяч евро был продан в «Виторию Гимарайнш».

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Зари» Эдуардо Герреро.