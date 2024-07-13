Украинец попал в сборную разочарований Евро-2024. И это не Лунин или Довбик

Авторитетный испанский портал Marca обнародовал символическую сборную футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024.

В сборной нашлось место и для украинца. Левый фланг защиты занял Александр Зинченко, который отметился на чемпионате Европы одной результативной передачей.

Символическая сборная разочарований Евро-2024: Ливакович – Зинченко, Кристенсен, Манчини, Ди Лоренцо – Собослаи, Милинкович-Савич, МакГинн – Роналду, Влахович, Лукаку.

Ранее Лунин попал в рейтинг главных разочарований Евро-2024.