Украинец попал в сборную разочарований Евро-2024. И это не Лунин или Довбик
Издание Marca обнародовало символическую сборную разочарований Евро-2024
Авторитетный испанский портал Marca обнародовал символическую сборную футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024.
В сборной нашлось место и для украинца. Левый фланг защиты занял Александр Зинченко, который отметился на чемпионате Европы одной результативной передачей.
Символическая сборная разочарований Евро-2024: Ливакович – Зинченко, Кристенсен, Манчини, Ди Лоренцо – Собослаи, Милинкович-Савич, МакГинн – Роналду, Влахович, Лукаку.
Ранее Лунин попал в рейтинг главных разочарований Евро-2024.
Este es el XI decepción, para @marca, de la #EURO2024— MARCA (@marca) July 13, 2024
🤔 ¿Qué os parece? pic.twitter.com/xbsmTQLFfl
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Поясню: якби він був залізо-бетонним номер 1 збірної, був її капітаном, матчів 50 провів, а потім від Румунії пропустив 3 і далі не грав- це було б розчаруванням.
Він їхав на це Євро без будь-якого досягнення в збірній, як голкіпер.
До того ж , їхав резервним кіпером. Він може бути розчаруванням для особистих фанів, ну аж ніяк в масштабі Євро. Для мене він посередній гравець і завжди таким був.