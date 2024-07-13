Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец попал в сборную разочарований Евро-2024. И это не Лунин или Довбик
Чемпионат Европы
13 июля 2024, 20:39 | Обновлено 13 июля 2024, 20:50
558
1

Украинец попал в сборную разочарований Евро-2024. И это не Лунин или Довбик

Издание Marca обнародовало символическую сборную разочарований Евро-2024

13 июля 2024, 20:39 | Обновлено 13 июля 2024, 20:50
558
1
Украинец попал в сборную разочарований Евро-2024. И это не Лунин или Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетный испанский портал Marca обнародовал символическую сборную футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024.

В сборной нашлось место и для украинца. Левый фланг защиты занял Александр Зинченко, который отметился на чемпионате Европы одной результативной передачей.

Символическая сборная разочарований Евро-2024: Ливакович – Зинченко, Кристенсен, Манчини, Ди Лоренцо – Собослаи, Милинкович-Савич, МакГинн – Роналду, Влахович, Лукаку.

Ранее Лунин попал в рейтинг главных разочарований Евро-2024.

По теме:
Даниил СИКАН: «Все хотят забить первый гол Украины на Олимпийских Играх»
Ямалу исполнилось 17. Какие рекорды Ламин может побить в финале Евро-2024
ВИДЕО. Деклан Райс о реакции Артеты на выход Англии в финал Евро-2024
Александр Зинченко символическая сборная сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Эмоции Шапаренко. Как в матче Динамо едва не случилась драка
Футбол | 13 июля 2024, 19:49 0
ВИДЕО. Эмоции Шапаренко. Как в матче Динамо едва не случилась драка
ВИДЕО. Эмоции Шапаренко. Как в матче Динамо едва не случилась драка

Игроку не понравились действия соперника

Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Бокс | 12 июля 2024, 23:17 1
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой
Фьюри рассказал, с каким супертяжем никогда не выйдет на бой

Тайсон не хочет драться со своим другом Паркером

Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Футбол | 13.07.2024, 07:57
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Стал известен состав Динамо на матч с титулованным немецким клубом Шальке
Футбол | 13.07.2024, 17:03
Стал известен состав Динамо на матч с титулованным немецким клубом Шальке
Стал известен состав Динамо на матч с титулованным немецким клубом Шальке
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13.07.2024, 07:02
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Лунін не можить бути розчаруванням , апріорі. 
Поясню: якби він був залізо-бетонним номер 1 збірної, був її капітаном, матчів 50 провів, а потім від Румунії пропустив 3 і далі не грав- це було б розчаруванням.
Він їхав на це Євро без будь-якого досягнення в збірній,  як голкіпер.
До того ж , їхав резервним кіпером. Він може бути розчаруванням для особистих фанів, ну аж ніяк в масштабі Євро. Для мене він посередній гравець і завжди таким був.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
13.07.2024, 09:38 24
Футбол
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
11.07.2024, 20:45 7
Бокс
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
12.07.2024, 20:58 4
Футбол
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
12.07.2024, 08:03 3
Бокс
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
12.07.2024, 07:38
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
12.07.2024, 10:06 100
Футбол
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 10
Футбол
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
12.07.2024, 13:42 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем