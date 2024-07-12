Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 21:51 | Обновлено 12 июля 2024, 22:15
2156
1

Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024

Лунин занял в рейтинге восьмую позицию

12 июля 2024, 21:51 | Обновлено 12 июля 2024, 22:15
2156
1
Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024.

Самым большим разочарованием Евро-2024 признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который дошел вместе с командой до 1/4 финала и не забил ни одного гола. Второе место у французского нападающего Килиана Мбаппе, который не впечатлил болельщиков на чемпионате, забив лишь один гол на турнире (с пенальти). Третью строчку занял бельгиец Ромелу Лукаку.

В рейтинге присутствует украинец. На восьмой строчке разместился Андрей Лунин, который допустил голевую ошибку и пропустил три мяча в стартовом матче Евро-2024 против Румынии (0:3).

Ранее признание от портала Give Me Sport получил Николай Шапаренко.

Топ-10 футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024:

  1. Криштиану Роналду
  2. Килиан Мбаппе
  3. Ромелу Лукаку
  4. Антуан Гризманн
  5. Мануэль Нойер
  6. Жоржиньо
  7. Александар Митрович
  8. Андрей Лунин
  9. Трент Александер-Арнольд
  10. Йошко Гвардиол
По теме:
Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
Олли УОТКИНС: «Пересматривал свой гол в полуфинале. Один сохранил на финал»
Аль-Наср хочет продлить контракт Роналду. Бомбардир не вернется в Европу
Евро-2024 Андрей Лунин сборная Украины по футболу Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Ромелу Лукаку сборная Португалии по футболу сборная Франции по футболу рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Бокс | 12 июля 2024, 08:03 3
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко

Крис Биллам-Смит назвал сильнейшего хевивейтера

Санчо после скандала вернулся в МЮ. Игрок помирился с тренером
Футбол | 12 июля 2024, 21:28 0
Санчо после скандала вернулся в МЮ. Игрок помирился с тренером
Санчо после скандала вернулся в МЮ. Игрок помирился с тренером

Джейдон получил второй шанс

Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Футбол | 12.07.2024, 07:15
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Футбол | 12.07.2024, 15:29
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Мы не закончили». Пушич рассказал о трансферах Шахтера
Футбол | 12.07.2024, 19:28
«Мы не закончили». Пушич рассказал о трансферах Шахтера
«Мы не закончили». Пушич рассказал о трансферах Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ну, Роналду на перше місце я б не ставив, з огляду на його вік. Першим повинен йти Мбаппе, якого вважали довгий час претендентом на ЗМ, був найдорожчим гравцем, а на турнірі 0 м'ячів.
Лукаку в цьому списку, взагалі, не повинно бути. Людина забила 3 м'ячі! Не зарахували-інше питання. Але ж забила, то яке розчарування тут!??
Про Луніна і сказати нічого. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
11.07.2024, 02:14 2
Футбол
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
11.07.2024, 21:25 24
Теннис
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
10.07.2024, 19:33 7
Футбол
Эдди ХИРН: «Джошуа мог вытерпеть удары от Кличко и Усика. А Фьюри...»
Эдди ХИРН: «Джошуа мог вытерпеть удары от Кличко и Усика. А Фьюри...»
10.07.2024, 21:31 2
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
11.07.2024, 07:07 23
Футбол
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:37 59
Теннис
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем