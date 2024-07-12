Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024
Лунин занял в рейтинге восьмую позицию
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024.
Самым большим разочарованием Евро-2024 признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который дошел вместе с командой до 1/4 финала и не забил ни одного гола. Второе место у французского нападающего Килиана Мбаппе, который не впечатлил болельщиков на чемпионате, забив лишь один гол на турнире (с пенальти). Третью строчку занял бельгиец Ромелу Лукаку.
В рейтинге присутствует украинец. На восьмой строчке разместился Андрей Лунин, который допустил голевую ошибку и пропустил три мяча в стартовом матче Евро-2024 против Румынии (0:3).
Ранее признание от портала Give Me Sport получил Николай Шапаренко.
Топ-10 футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024:
- Криштиану Роналду
- Килиан Мбаппе
- Ромелу Лукаку
- Антуан Гризманн
- Мануэль Нойер
- Жоржиньо
- Александар Митрович
- Андрей Лунин
- Трент Александер-Арнольд
- Йошко Гвардиол
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Лукаку в цьому списку, взагалі, не повинно бути. Людина забила 3 м'ячі! Не зарахували-інше питання. Але ж забила, то яке розчарування тут!??
Про Луніна і сказати нічого.