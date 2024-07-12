Украинец в списке. Обнародован рейтинг главных разочарований Евро-2024

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024.

Самым большим разочарованием Евро-2024 признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который дошел вместе с командой до 1/4 финала и не забил ни одного гола. Второе место у французского нападающего Килиана Мбаппе, который не впечатлил болельщиков на чемпионате, забив лишь один гол на турнире (с пенальти). Третью строчку занял бельгиец Ромелу Лукаку.

В рейтинге присутствует украинец. На восьмой строчке разместился Андрей Лунин, который допустил голевую ошибку и пропустил три мяча в стартовом матче Евро-2024 против Румынии (0:3).

Ранее признание от портала Give Me Sport получил Николай Шапаренко.

Топ-10 футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024: