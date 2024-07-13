Ямалу исполнилось 17. Какие рекорды Ламин может побить в финале Евро-2024

Вингер сборной Испании Ламин Ямал, которому сегодня исполнилось 17 лет, в воскресном финале Евро-2024 может побить еще ряд рекордов на уровне национальных команд.

В случае выхода на поле, в чем сомнений практически нет, Ламин станет самым молодым игроком в финалах Евро или чемпионатов мира. В случае победы Испании Ямал станет самым молодым футболистом в истории, кому удалось выиграть чемпионат Европы.

А если Ламину удастся забить или сделать результативную передачу, то он станет самым молодым автором гола или ассиста в истории финалов Евро и ЧМ.

Ранее игрок побил большинство рекордов в истории сборной Испании и чемпионатов Европы, однако одно достижение ему не покорилось в отборе: норвежец Мартин Эдегор остался самым молодым футболистом, который вышел на поле в квалификации к Евро (15 лет).