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  4. Ямалу исполнилось 17. Какие рекорды Ламин может побить в финале Евро-2024
Чемпионат Европы
13 июля 2024, 20:11 | Обновлено 13 июля 2024, 20:23
369
0

Ямалу исполнилось 17. Какие рекорды Ламин может побить в финале Евро-2024

Игрок уже переписал книгу рекордов

13 июля 2024, 20:11 | Обновлено 13 июля 2024, 20:23
369
0
Ямалу исполнилось 17. Какие рекорды Ламин может побить в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер сборной Испании Ламин Ямал, которому сегодня исполнилось 17 лет, в воскресном финале Евро-2024 может побить еще ряд рекордов на уровне национальных команд.

В случае выхода на поле, в чем сомнений практически нет, Ламин станет самым молодым игроком в финалах Евро или чемпионатов мира. В случае победы Испании Ямал станет самым молодым футболистом в истории, кому удалось выиграть чемпионат Европы.

А если Ламину удастся забить или сделать результативную передачу, то он станет самым молодым автором гола или ассиста в истории финалов Евро и ЧМ.

Ранее игрок побил большинство рекордов в истории сборной Испании и чемпионатов Европы, однако одно достижение ему не покорилось в отборе: норвежец Мартин Эдегор остался самым молодым футболистом, который вышел на поле в квалификации к Евро (15 лет).

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Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Англия рекорд
Иван Зинченко Источник: BBC
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