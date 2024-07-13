Ямал признался, что для него важнее: Золотой мяч или победа на Евро

17-летний вундеркинд сборной Испании и каталонской «Барселоны» Ламин Ямал рассказал, что для него важнее командные трофеи, а не индивидуальные награды.

«Хочу ли я выиграть в будущем Золотой мяч? Я предпочитаю победу в Лиге чемпионов или Евро», – сказал Ямал.

Завтра, 14 июля, Ямал вместе со сборной Испании будут иметь шанс выиграть Евро-2024. В финале испанцы сыграют против Англии, начало матча в 22:00 по Киеву.

Ранее полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямал высказал мнение о сравнении себя с легендарным экс-нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.